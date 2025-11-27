Neymar desafia lesão e pode decidir duelo que interessa ao Vitória

Neymar quer jogar no “sacrifício” e preocupa Vitória no Z-4 - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Em meio à luta contra o rebaixamento, o Vitória viu um de seus principais adversários enfraquecer: nesta terça-feira, 25, informações indicavam que o Santos não contaria com Neymar na reta final do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a situação pode ter mudado em apenas um dia.

De acordo com a ESPN, Neymar pode até jogar “no sacrifício” para ajudar o Santos na luta contra a queda. Nesta quarta-feira, 26, o craque participou do treino e tem chances de ser relacionado para o duelo contra o Sport, na sexta-feira, 28, na Vila Belmiro — partida que interessa diretamente ao Vitória.

Atualmente, a situação na tabela é a seguinte: o Santos é a primeira equipe dentro do Z-4, com 38 pontos, ocupando a décima sétima posição, um ponto atrás do Vitória, que é o primeiro fora da zona, com 39 pontos, na décima sexta colocação. Portanto, uma combinação de resultados pode inverter as posições dos clubes.

Em caso de vitória do Santos sobre o Sport — já rebaixado — e empate ou derrota do Vitória contra o Mirassol, o Peixe poderia empurrar o Leão da Barra de volta à zona de rebaixamento. A participação de Neymar em campo surge como esperança de três pontos para o time santista.

Ainda conforme a ESPN, Neymar contrariou a recomendação do Departamento Médico e pediu para participar da atividade no CT Rei Pelé. Mesmo com o joelho ainda inchado, o camisa 10 fará de tudo para estar à disposição no jogo contra o Sport.

Contudo, sua participação na “final” segue incerta, uma vez que o Departamento Médico do Santos entende que seria muito arriscado autorizar a presença de Neymar e corrê-lo risco de perdê-lo pelo restante da competição. A ideia seria que o craque continuasse tratando a lesão no joelho esquerdo e retornasse apenas nos dois últimos jogos do Peixe no Brasileirão, contra Juventude e Cruzeiro.

Além da vontade de Neymar de jogar, a possibilidade de sua presença contra o Sport foi reforçada pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, nesta quarta-feira, 26, durante participação no Summit CBF Academy.

O mandatário santista não descartou a presença do craque na partida, mas foi categórico ao afirmar que ele não entrará em campo “no sacrifício”:

Há a possibilidade, a expectativa é essa, sem nenhum tipo de sacrifício, nada que venha prejudicar o jogador e tampouco o Santos Marcelo Teixeira - presidente do Santos

"É expectativa e esperança. Não sou médico e nem acompanho as decisões que devem ser exclusivas do departamento de saúde. Como eu disse, hoje ele treinou, treinou bem, não sentiu nada, vamos avaliar de novo amanhã. Não é a diretoria que avalia, quem avalia isso são os profissionais do clube", garantiu Marcelo Teixeira.

Desde que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em outubro de 2023, quando ainda defendia o Al-Hilal, Neymar enfrenta problemas físicos recorrentes. O atleta já sofreu três lesões nesta temporada, surgindo como uma grande incógnita para o Santos, situação que interessa diretamente ao Vitória na luta contra o rebaixamento do Brasileirão 2025.