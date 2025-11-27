Veja quantos pontos salvam o Vitória do rebaixamento na Série A

Vitória mira nota de corte e luta para fugir do rebaixamento - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A três rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, a luta contra o rebaixamento segue a todo vapor, com o Vitória de olho em todos os resultados e fazendo contas para escapar da queda à Série B. Atualmente, o Leão da Barra ocupa a 16ª posição, com 39 pontos, mas, apesar de fora da zona de rebaixamento, o risco permanece iminente.

Na configuração atual da tabela, o Vitória acumula aproximadamente 47,3% de probabilidade de queda para a segunda divisão, conforme dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O clube é a quarta equipe com maior chance de rebaixamento, a frente apenas de Santos (64,2%), Fortaleza (73,8%) e Juventude (98,4%).

Mas, afinal, qual é o “número mágico” para escapar do rebaixamento nesta edição do Brasileirão? Em 2025, a UFMG aponta 47 pontos como a nota de corte da Série A. Segundo o departamento de matemática, essa pontuação assegura 0% de probabilidade de queda para a Série B.

Portanto, para atingir esse número, o Vitória precisaria vencer os três jogos restantes do Campeonato Brasileiro. Com três vitórias, o Leão da Barra somaria 48 pontos na trigésima oitava rodada e estaria matematicamente livre do rebaixamento.

No entanto, com duas vitórias e um empate, ou até mesmo duas vitórias e uma derrota, o Vitória teria chances mínimas de queda. Isso porque, com 46 pontos (2V + 1E) ou 45 pontos (2V + 1D), a UFMG registra probabilidade abaixo de 1% — 0,010 e 0,743, respectivamente. A partir dos 44 pontos, a porcentagem de risco aumenta consideravelmente.

Normalmente, os matemáticos apontam 45 pontos como o número necessário para livrar qualquer equipe da queda à Série B. Contudo, nas últimas cinco edições, algumas equipes escaparam com pontuações iguais ou inferiores a 44 pontos. Nesta temporada, porém, o sarrafo está mais alto.

Em 2025, a luta contra o rebaixamento envolve seis equipes — desconsiderando o Juventude, que, com 33 pontos, possui cerca de 98,4% de chance de queda (UFMG) —, separadas por apenas cinco pontos da décima oitava à décima terceira posição.

A disputa na parte de baixo da tabela ficou ainda mais acirrada nesta quarta-feira, 26, após a vitória do Fortaleza sobre o Bragantino, incendiando a briga contra o Z-4 do Brasileirão.

Visando alcançar, ou ao menos se aproximar dos 47 pontos para escapar do rebaixamento, o Vitória terá o apoio da torcida em casa na busca por mais três pontos. Neste sábado, 29, às 16h, o Leão da Barra enfrenta o Mirassol, em duelo válido pela trigésima sexta rodada da Série A, no Barradão.

Confira como está a tabela da Série A: