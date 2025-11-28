Vitória x Mirassol: torcida esgota ingressos de arquibancada

Torcida do Vitória vai lotar novamente o Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A torcida do Vitória vai novamente encher o Barradão. O clube anunciou, através das redes sociais, que todos os ingressos de arquibancada foram vendidos para a partida contra o Mirassol, no próximo sábado, 29, pelo Campeonato Brasileiro.

Até o fim da noite de quinta-feira, 27, o Vitória informou que restavam apenas entradas no setor cadeira para serem adquiridas. Vale lembrar que o Leão da Barra também disponibilizou o setor visitante para os rubro-negros, após chegar em um acordo com o clube paulista.

Além disso, os sócios do Sou Mais Vitória também puderam ser novamente contemplados pela promoção 'Cupom Sócio SMV'. A expectativa é de casa cheia mais uma vez, especialmente em um jogo decisivo na briga do Rubro-Negro pela permanência na Série A.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo portal Ingresso S.A.



Vitória x Mirassol

Com o Barradão lotado, o Vitória recebe o Mirassol neste sábado, às 16h. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série A.