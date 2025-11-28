CASA CHEIA
Vitória x Mirassol: torcida esgota ingressos de arquibancada
Leão da Barra recebe o time paulista no próximo sábado, 29, no Barradão
Por João Grassi
A torcida do Vitória vai novamente encher o Barradão. O clube anunciou, através das redes sociais, que todos os ingressos de arquibancada foram vendidos para a partida contra o Mirassol, no próximo sábado, 29, pelo Campeonato Brasileiro.
Até o fim da noite de quinta-feira, 27, o Vitória informou que restavam apenas entradas no setor cadeira para serem adquiridas. Vale lembrar que o Leão da Barra também disponibilizou o setor visitante para os rubro-negros, após chegar em um acordo com o clube paulista.
Além disso, os sócios do Sou Mais Vitória também puderam ser novamente contemplados pela promoção 'Cupom Sócio SMV'. A expectativa é de casa cheia mais uma vez, especialmente em um jogo decisivo na briga do Rubro-Negro pela permanência na Série A.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo portal Ingresso S.A.
Vitória x Mirassol
Com o Barradão lotado, o Vitória recebe o Mirassol neste sábado, às 16h. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série A.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes