Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASA CHEIA

Vitória x Mirassol: torcida esgota ingressos de arquibancada

Leão da Barra recebe o time paulista no próximo sábado, 29, no Barradão

João Grassi

Por João Grassi

28/11/2025 - 10:01 h
Torcida do Vitória vai lotar novamente o Barradão
Torcida do Vitória vai lotar novamente o Barradão -

A torcida do Vitória vai novamente encher o Barradão. O clube anunciou, através das redes sociais, que todos os ingressos de arquibancada foram vendidos para a partida contra o Mirassol, no próximo sábado, 29, pelo Campeonato Brasileiro.

Até o fim da noite de quinta-feira, 27, o Vitória informou que restavam apenas entradas no setor cadeira para serem adquiridas. Vale lembrar que o Leão da Barra também disponibilizou o setor visitante para os rubro-negros, após chegar em um acordo com o clube paulista.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, os sócios do Sou Mais Vitória também puderam ser novamente contemplados pela promoção 'Cupom Sócio SMV'. A expectativa é de casa cheia mais uma vez, especialmente em um jogo decisivo na briga do Rubro-Negro pela permanência na Série A.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo portal Ingresso S.A.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Sou Mais Vitória (@oficialsoumaisvitoria)

Vitória x Mirassol

Com o Barradão lotado, o Vitória recebe o Mirassol neste sábado, às 16h. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

barradão ec vitória ingressos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Torcida do Vitória vai lotar novamente o Barradão
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Torcida do Vitória vai lotar novamente o Barradão
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Torcida do Vitória vai lotar novamente o Barradão
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Torcida do Vitória vai lotar novamente o Barradão
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x