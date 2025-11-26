Barradão cheio! Vitória retorna com promoção de ingressos por R$ 20

Arquibancada do Barradão cheia - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Estratégia de sucesso em jogos no Estádio Manoel Barradas, a campanha ‘Cupom Sócio SMV’ foi mantida para o próximo compromisso do Vitória, no sábado, 29. Os ingressos poderão ser adquiridos por valores entre R$ 20,00 e R$ 40,00, com nova expectativa de casa cheia

O sócio do Sou Mais Vitória poderá compartilhar o cupom, já enviado ao e-mail cadastrado, com amigos e familiares. Os ingressos com preços promocionais ficarão disponíveis a partir de 0h desta próxima quinta-feira, 27.

O valor dos ingressos do setor Arquibancada será R$ 20,00, enquanto a Cadeira vai custar R$ 40,00. Após os duelos contra Inter e Botafogo, a promoção segue o jogo deste sábado, às 16h, contra o Mirassol, no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Torcida não decepcionou

A promoção lançada pelo Vitória teve forte adesão da torcida nas partidas anteriores com a campanha dos cupons. 27.356 torcedores acompanharam o empate com o Juventude no Barradão, 28.586 pessoas assistiram o Leão bater o Atlético-MG, além de 27.183 contra o Fluminense, 21.725 diante do Inter e 28.264 no confronto com o Botafogo.