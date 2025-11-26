Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CUPOM SMV

Barradão cheio! Vitória retorna com promoção de ingressos por R$ 20

Leão da Barra encara o Mirassol no próximo sábado, 29

João Grassi

Por João Grassi

26/11/2025 - 14:45 h | Atualizada em 27/11/2025 - 18:53
Arquibancada do Barradão cheia
Arquibancada do Barradão cheia -

Estratégia de sucesso em jogos no Estádio Manoel Barradas, a campanha ‘Cupom Sócio SMV’ foi mantida para o próximo compromisso do Vitória, no sábado, 29. Os ingressos poderão ser adquiridos por valores entre R$ 20,00 e R$ 40,00, com nova expectativa de casa cheia

O sócio do Sou Mais Vitória poderá compartilhar o cupom, já enviado ao e-mail cadastrado, com amigos e familiares. Os ingressos com preços promocionais ficarão disponíveis a partir de 0h desta próxima quinta-feira, 27.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O valor dos ingressos do setor Arquibancada será R$ 20,00, enquanto a Cadeira vai custar R$ 40,00. Após os duelos contra Inter e Botafogo, a promoção segue o jogo deste sábado, às 16h, contra o Mirassol, no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Leia Também:

Arena Barradão terá cobertura nas arquibancadas? Vitória esclarece
Vitória: Fábio Mota revela prazo de retorno de Lucas Arcanjo
Copinha 2026: Vitória recebe convite e conhece seus rivais no grupo
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Sou Mais Vitória (@oficialsoumaisvitoria)

Torcida não decepcionou

A promoção lançada pelo Vitória teve forte adesão da torcida nas partidas anteriores com a campanha dos cupons. 27.356 torcedores acompanharam o empate com o Juventude no Barradão, 28.586 pessoas assistiram o Leão bater o Atlético-MG, além de 27.183 contra o Fluminense, 21.725 diante do Inter e 28.264 no confronto com o Botafogo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cupom SMV ec vitória promoção

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arquibancada do Barradão cheia
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Arquibancada do Barradão cheia
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Arquibancada do Barradão cheia
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Arquibancada do Barradão cheia
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x