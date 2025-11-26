Copinha 2026: Vitória recebe convite e conhece seus rivais no grupo

Vitória confirmado na Copinha e definido em grupo com Flamengo-SP - Foto: Karla Porto / EC Vitória

O Vitória conheceu nesta terça-feira o seu caminho na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O Rubro-Negro, que recebeu convite da Federação Paulista de Futebol após não garantir vaga pelo Campeonato Baiano Sub-20, foi inserido no Grupo 28, sediado na cidade de Guarulhos. Na primeira fase, o time enfrentará Flamengo de Guarulhos, Capivariano e Rio Branco-ES.

A edição de 2026 da Copinha repetirá seu formato tradicional: 128 equipes distribuídas em 32 grupos, espalhados por 30 cidades paulistas. O pontapé inicial será em 2 de janeiro, enquanto a grande final — como ocorre anualmente — está marcada para 25 de janeiro, aniversário da capital paulista.

A visibilidade do torneio será ampla. Todos os 255 jogos terão transmissão da Record, Record News, Xsports, além dos canais no YouTube da Cazé TV e do Paulistão, reforçando o alcance nacional da principal competição de base do país.

Além do grupo do Vitória, a Federação Paulista divulgou todos os grupos da competição, que conta com representantes de todas as regiões do Brasil — de grandes clubes como Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, São Paulo e Internacional até equipes estreantes e de menor porte que enxergam no torneio uma vitrine para jovens talentos.

Veja a distribuição completa dos grupos da Copinha 2026:

Grupo 1 – Santa Fé do Sul

Santa Fé-SP

Chapecoense

Volta Redonda-RJ

Alagoinhas-BA

Grupo 2 – Votuporanga

Votuporanguense-SP

Grêmio

Falcon-SE

Galvez-AC

Grupo 3 – Tanabi

Tanabi-SP

Goiás

América-RN

Sobradinho-DF

Grupo 4 – Bálsamo

Mirassol

Sport

Linense-SP

Forte-ES

Grupo 5 – Araçatuba

Araçatuba-SP

Athletico-PR

Oeste

Maricá-RJ

Grupo 6 – Presidente Prudente

Grêmio Prudente-SP

Ceará

Olímpico-SE

Carajás-PA

Grupo 7 – Assis

Assisense-SP

Athletic

Guarani

Naviraiense-MS

Grupo 8 – Jaú

XV de Jaú-SP

Corinthians

Trindade-GO

Luverdense-MT

Grupo 9 – São José do Rio Preto

América-SP

Bahia

Inter de Limeira

CSA

Grupo 10 – Ribeirão Preto

Comercial RP-SP

América

Noroeste-SP

Atlético-PI

Grupo 11 – Brodowski

Bandeirante-SP

Santa Cruz

Botafogo-SP

Tuna Luso-PA

Grupo 12 – Cravinhos

19 FC-SP

Vasco

Velo Clube-SP

Guanabara City

Grupo 13 – Franca

Francana-SP

Cruzeiro

Barra-SC

Esporte de Patos-PB

Grupo 14 – Patrocínio Paulista

Meia Noite-SP

Coritiba

Ponte Preta

Real-PR

Grupo 15 – Araraquara

Ferroviária

Cuiabá

America-RJ

Quixadá-CE

Grupo 16 – São Carlos

Grêmio São-Carlense-SP

Santos

Real Brasília-DF

Cacoalense-RO

Grupo 17 – Cosmópolis

Cosmopolitano-SP

Figueirense-SC

Red Bull Bragantino

São Luís-MA

Grupo 18 – Tietê

Comercial Tietê-SP

Criciúma-SC

XV de Piracicaba-SP

Canaã-DF

Grupo 19 – Sorocaba

Real Soccer-SP

São Paulo

Maruinense-SE

Independente-AP

Grupo 20 – Paulínia

Paulínia-SP

Vila Nova-GO

Portuguesa-SP

Operário-PR

Grupo 21 – Guaratinguetá

Atlético Guaratinguetá-SP

Juventude-RS

São José-SP

Nacional-AM

Grupo 22 – Taubaté

Taubaté-SP

Botafogo-RJ

Águia de Marabá-PA

Estrela de Março-BA

Grupo 23 – Mogi das Cruzes

União Mogi-SP

Fortaleza-CE

Centro Olímpico-SP

Confiança-PB

Grupo 24 – Itaquaquecetuba

Itaquá-SP

Náutico-PE

Novorizontino-SP

Juventude Samas-MA

Grupo 25 – Santana de Parnaíba

Sfera-SP

Fluminense-RJ

Água Santa-SP

Brasiliense-DF

Grupo 26 – Embu das Artes

Referência-SP

Real-RS

Ituano-SP

Ivinhema-MS

Grupo 27 – Barueri

Palmeiras

Remo-PA

Batalhão-TO

Monte Roraima-RR

Grupo 28 – Guarulhos

Flamengo-SP

Vitória

Capivariano-SP

Rio Branco-ES

Grupo 29 – Osasco

Audax-SP

Atlético

União-MT

QFC-RN

Grupo 30 – São Paulo – Ibrachina

Ibrachina-SP

Bangu-RJ

Santo André-SP

Ferroviário-CE

Grupo 31 – São Paulo – Juventus

Juventus-SP

Retrô-PE

São Bento-SP

Cascavel-PR

Grupo 32 – São Paulo – Nacional