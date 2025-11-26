COPA SÃO PAULO
Copinha 2026: Vitória recebe convite e conhece seus rivais no grupo
Leão caiu no Grupo 28 em Guarulhos e enfrentará Flamengo-SP, Capivariano e Rio Branco-ES na primeira fase
O Vitória conheceu nesta terça-feira o seu caminho na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O Rubro-Negro, que recebeu convite da Federação Paulista de Futebol após não garantir vaga pelo Campeonato Baiano Sub-20, foi inserido no Grupo 28, sediado na cidade de Guarulhos. Na primeira fase, o time enfrentará Flamengo de Guarulhos, Capivariano e Rio Branco-ES.
A edição de 2026 da Copinha repetirá seu formato tradicional: 128 equipes distribuídas em 32 grupos, espalhados por 30 cidades paulistas. O pontapé inicial será em 2 de janeiro, enquanto a grande final — como ocorre anualmente — está marcada para 25 de janeiro, aniversário da capital paulista.
A visibilidade do torneio será ampla. Todos os 255 jogos terão transmissão da Record, Record News, Xsports, além dos canais no YouTube da Cazé TV e do Paulistão, reforçando o alcance nacional da principal competição de base do país.
Além do grupo do Vitória, a Federação Paulista divulgou todos os grupos da competição, que conta com representantes de todas as regiões do Brasil — de grandes clubes como Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, São Paulo e Internacional até equipes estreantes e de menor porte que enxergam no torneio uma vitrine para jovens talentos.
Veja a distribuição completa dos grupos da Copinha 2026:
Grupo 1 – Santa Fé do Sul
- Santa Fé-SP
- Chapecoense
- Volta Redonda-RJ
- Alagoinhas-BA
Grupo 2 – Votuporanga
- Votuporanguense-SP
- Grêmio
- Falcon-SE
- Galvez-AC
Grupo 3 – Tanabi
- Tanabi-SP
- Goiás
- América-RN
- Sobradinho-DF
Grupo 4 – Bálsamo
- Mirassol
- Sport
- Linense-SP
- Forte-ES
Grupo 5 – Araçatuba
- Araçatuba-SP
- Athletico-PR
- Oeste
- Maricá-RJ
Grupo 6 – Presidente Prudente
- Grêmio Prudente-SP
- Ceará
- Olímpico-SE
- Carajás-PA
Grupo 7 – Assis
- Assisense-SP
- Athletic
- Guarani
- Naviraiense-MS
Grupo 8 – Jaú
- XV de Jaú-SP
- Corinthians
- Trindade-GO
- Luverdense-MT
Grupo 9 – São José do Rio Preto
- América-SP
- Bahia
- Inter de Limeira
- CSA
Grupo 10 – Ribeirão Preto
- Comercial RP-SP
- América
- Noroeste-SP
- Atlético-PI
Grupo 11 – Brodowski
- Bandeirante-SP
- Santa Cruz
- Botafogo-SP
- Tuna Luso-PA
Grupo 12 – Cravinhos
- 19 FC-SP
- Vasco
- Velo Clube-SP
- Guanabara City
Grupo 13 – Franca
- Francana-SP
- Cruzeiro
- Barra-SC
- Esporte de Patos-PB
Grupo 14 – Patrocínio Paulista
- Meia Noite-SP
- Coritiba
- Ponte Preta
- Real-PR
Grupo 15 – Araraquara
- Ferroviária
- Cuiabá
- America-RJ
- Quixadá-CE
Grupo 16 – São Carlos
- Grêmio São-Carlense-SP
- Santos
- Real Brasília-DF
- Cacoalense-RO
Grupo 17 – Cosmópolis
- Cosmopolitano-SP
- Figueirense-SC
- Red Bull Bragantino
- São Luís-MA
Grupo 18 – Tietê
- Comercial Tietê-SP
- Criciúma-SC
- XV de Piracicaba-SP
- Canaã-DF
Grupo 19 – Sorocaba
- Real Soccer-SP
- São Paulo
- Maruinense-SE
- Independente-AP
Grupo 20 – Paulínia
- Paulínia-SP
- Vila Nova-GO
- Portuguesa-SP
- Operário-PR
Grupo 21 – Guaratinguetá
- Atlético Guaratinguetá-SP
- Juventude-RS
- São José-SP
- Nacional-AM
Grupo 22 – Taubaté
- Taubaté-SP
- Botafogo-RJ
- Águia de Marabá-PA
- Estrela de Março-BA
Grupo 23 – Mogi das Cruzes
- União Mogi-SP
- Fortaleza-CE
- Centro Olímpico-SP
- Confiança-PB
Grupo 24 – Itaquaquecetuba
- Itaquá-SP
- Náutico-PE
- Novorizontino-SP
- Juventude Samas-MA
Grupo 25 – Santana de Parnaíba
- Sfera-SP
- Fluminense-RJ
- Água Santa-SP
- Brasiliense-DF
Grupo 26 – Embu das Artes
- Referência-SP
- Real-RS
- Ituano-SP
- Ivinhema-MS
Grupo 27 – Barueri
- Palmeiras
- Remo-PA
- Batalhão-TO
- Monte Roraima-RR
Grupo 28 – Guarulhos
- Flamengo-SP
- Vitória
- Capivariano-SP
- Rio Branco-ES
Grupo 29 – Osasco
- Audax-SP
- Atlético
- União-MT
- QFC-RN
Grupo 30 – São Paulo – Ibrachina
- Ibrachina-SP
- Bangu-RJ
- Santo André-SP
- Ferroviário-CE
Grupo 31 – São Paulo – Juventus
- Juventus-SP
- Retrô-PE
- São Bento-SP
- Cascavel-PR
Grupo 32 – São Paulo – Nacional
- Nacional-SP
- Internacional
- Portuguesa Santista-SP
- CSE-AL
