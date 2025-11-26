Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COPA SÃO PAULO

Copinha 2026: Vitória recebe convite e conhece seus rivais no grupo

Leão caiu no Grupo 28 em Guarulhos e enfrentará Flamengo-SP, Capivariano e Rio Branco-ES na primeira fase

Redação

Por Redação

26/11/2025 - 6:49 h | Atualizada em 26/11/2025 - 11:32
Vitória confirmado na Copinha e definido em grupo com Flamengo-SP
Vitória confirmado na Copinha e definido em grupo com Flamengo-SP -

O Vitória conheceu nesta terça-feira o seu caminho na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O Rubro-Negro, que recebeu convite da Federação Paulista de Futebol após não garantir vaga pelo Campeonato Baiano Sub-20, foi inserido no Grupo 28, sediado na cidade de Guarulhos. Na primeira fase, o time enfrentará Flamengo de Guarulhos, Capivariano e Rio Branco-ES.

A edição de 2026 da Copinha repetirá seu formato tradicional: 128 equipes distribuídas em 32 grupos, espalhados por 30 cidades paulistas. O pontapé inicial será em 2 de janeiro, enquanto a grande final — como ocorre anualmente — está marcada para 25 de janeiro, aniversário da capital paulista.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A visibilidade do torneio será ampla. Todos os 255 jogos terão transmissão da Record, Record News, Xsports, além dos canais no YouTube da Cazé TV e do Paulistão, reforçando o alcance nacional da principal competição de base do país.

Além do grupo do Vitória, a Federação Paulista divulgou todos os grupos da competição, que conta com representantes de todas as regiões do Brasil — de grandes clubes como Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, São Paulo e Internacional até equipes estreantes e de menor porte que enxergam no torneio uma vitrine para jovens talentos.

Leia Também:

Bahia conhece sede e rivais da Copinha 2026; veja a chave do Tricolor
Time baiano em Portugal faz até torcedores do Vitória apoiarem o Bahêa
Equilíbrio extremo marca o Brasileirão e deixa finais sem favorito

Veja a distribuição completa dos grupos da Copinha 2026:

Grupo 1 – Santa Fé do Sul

  • Santa Fé-SP
  • Chapecoense
  • Volta Redonda-RJ
  • Alagoinhas-BA

Grupo 2 – Votuporanga

  • Votuporanguense-SP
  • Grêmio
  • Falcon-SE
  • Galvez-AC

Grupo 3 – Tanabi

  • Tanabi-SP
  • Goiás
  • América-RN
  • Sobradinho-DF

Grupo 4 – Bálsamo

  • Mirassol
  • Sport
  • Linense-SP
  • Forte-ES

Grupo 5 – Araçatuba

  • Araçatuba-SP
  • Athletico-PR
  • Oeste
  • Maricá-RJ

Grupo 6 – Presidente Prudente

  • Grêmio Prudente-SP
  • Ceará
  • Olímpico-SE
  • Carajás-PA

Grupo 7 – Assis

  • Assisense-SP
  • Athletic
  • Guarani
  • Naviraiense-MS

Grupo 8 – Jaú

  • XV de Jaú-SP
  • Corinthians
  • Trindade-GO
  • Luverdense-MT

Grupo 9 – São José do Rio Preto

  • América-SP
  • Bahia
  • Inter de Limeira
  • CSA

Grupo 10 – Ribeirão Preto

  • Comercial RP-SP
  • América
  • Noroeste-SP
  • Atlético-PI

Grupo 11 – Brodowski

  • Bandeirante-SP
  • Santa Cruz
  • Botafogo-SP
  • Tuna Luso-PA

Grupo 12 – Cravinhos

  • 19 FC-SP
  • Vasco
  • Velo Clube-SP
  • Guanabara City

Grupo 13 – Franca

  • Francana-SP
  • Cruzeiro
  • Barra-SC
  • Esporte de Patos-PB

Grupo 14 – Patrocínio Paulista

  • Meia Noite-SP
  • Coritiba
  • Ponte Preta
  • Real-PR

Grupo 15 – Araraquara

  • Ferroviária
  • Cuiabá
  • America-RJ
  • Quixadá-CE

Grupo 16 – São Carlos

  • Grêmio São-Carlense-SP
  • Santos
  • Real Brasília-DF
  • Cacoalense-RO

Grupo 17 – Cosmópolis

  • Cosmopolitano-SP
  • Figueirense-SC
  • Red Bull Bragantino
  • São Luís-MA

Grupo 18 – Tietê

  • Comercial Tietê-SP
  • Criciúma-SC
  • XV de Piracicaba-SP
  • Canaã-DF

Grupo 19 – Sorocaba

  • Real Soccer-SP
  • São Paulo
  • Maruinense-SE
  • Independente-AP

Grupo 20 – Paulínia

  • Paulínia-SP
  • Vila Nova-GO
  • Portuguesa-SP
  • Operário-PR

Grupo 21 – Guaratinguetá

  • Atlético Guaratinguetá-SP
  • Juventude-RS
  • São José-SP
  • Nacional-AM

Grupo 22 – Taubaté

  • Taubaté-SP
  • Botafogo-RJ
  • Águia de Marabá-PA
  • Estrela de Março-BA

Grupo 23 – Mogi das Cruzes

  • União Mogi-SP
  • Fortaleza-CE
  • Centro Olímpico-SP
  • Confiança-PB

Grupo 24 – Itaquaquecetuba

  • Itaquá-SP
  • Náutico-PE
  • Novorizontino-SP
  • Juventude Samas-MA

Grupo 25 – Santana de Parnaíba

  • Sfera-SP
  • Fluminense-RJ
  • Água Santa-SP
  • Brasiliense-DF

Grupo 26 – Embu das Artes

  • Referência-SP
  • Real-RS
  • Ituano-SP
  • Ivinhema-MS

Grupo 27 – Barueri

  • Palmeiras
  • Remo-PA
  • Batalhão-TO
  • Monte Roraima-RR

Grupo 28 – Guarulhos

  • Flamengo-SP
  • Vitória
  • Capivariano-SP
  • Rio Branco-ES

Grupo 29 – Osasco

  • Audax-SP
  • Atlético
  • União-MT
  • QFC-RN

Grupo 30 – São Paulo – Ibrachina

  • Ibrachina-SP
  • Bangu-RJ
  • Santo André-SP
  • Ferroviário-CE

Grupo 31 – São Paulo – Juventus

  • Juventus-SP
  • Retrô-PE
  • São Bento-SP
  • Cascavel-PR

Grupo 32 – São Paulo – Nacional

  • Nacional-SP
  • Internacional
  • Portuguesa Santista-SP
  • CSE-AL

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copinha 2026 FPF Grupo 28 guarulhos sub-20 vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória confirmado na Copinha e definido em grupo com Flamengo-SP
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Vitória confirmado na Copinha e definido em grupo com Flamengo-SP
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Vitória confirmado na Copinha e definido em grupo com Flamengo-SP
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Vitória confirmado na Copinha e definido em grupo com Flamengo-SP
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x