Vitória x Mirassol terá Barradão exclusivo para torcida rubro-negra
Por João Grassi
O Vitória informou, nesta noite de quinta-feira, 27, que as arquibancadas do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, serão 100% destinadas para a torcida rubro-negra na partida deste sábado, 29, contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.
De acordo com o Leão da Barra, foi fechado um acordo com o time paulista. O clube enviou solicitação à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que o setor de visitantes do estádio fosse transferido para os torcedores rubro-negros.
Como a solicitação foi devidamente aprovada pela CBF, a nova carga de ingressos do setor já foi disponibilizada. As entradas podem ser adquiridas normalmente pelo portal Ingresso S.A.
Vale lembrar que a promoção 'Cupom Sócio SMV' está novamente valendo, com expectativa de casa cheia.
Vitória x Mirassol
Vitória recebe o Mirassol às 16h do próximo sábado, em um Barradão totalmente disponível para sua torcida. O confronto é válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série A.
