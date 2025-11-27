Menu
ESPORTES
100% DA TORCIDA!

Vitória x Mirassol terá Barradão exclusivo para torcida rubro-negra

De acordo com o Leão da Barra, foi fechado um acordo com o time paulista

João Grassi

Por João Grassi

27/11/2025 - 18:51 h
Arquibancada do Barradão
Arquibancada do Barradão -

O Vitória informou, nesta noite de quinta-feira, 27, que as arquibancadas do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, serão 100% destinadas para a torcida rubro-negra na partida deste sábado, 29, contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com o Leão da Barra, foi fechado um acordo com o time paulista. O clube enviou solicitação à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que o setor de visitantes do estádio fosse transferido para os torcedores rubro-negros.

Como a solicitação foi devidamente aprovada pela CBF, a nova carga de ingressos do setor já foi disponibilizada. As entradas podem ser adquiridas normalmente pelo portal Ingresso S.A.

Vale lembrar que a promoção 'Cupom Sócio SMV' está novamente valendo, com expectativa de casa cheia.

Ex-Vitória faz gol por Seleção e é eleito esportista do ano
Adversário do Vitória, Mirassol tem melhor aproveitamento do returno
Vitória x Mirassol: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Vitória x Mirassol

Vitória recebe o Mirassol às 16h do próximo sábado, em um Barradão totalmente disponível para sua torcida. O confronto é válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série A.

x