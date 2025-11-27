Ex-Vitória faz gol por Seleção e é eleito esportista do ano

Esporte Clube Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Tem cria da Toca do Leão no mundo todo - e alguns brilhando até em Seleção. Revelado pela base do Vitória e naturalizado vietnamita, o atacante Rafaelson voltou a defender a seleção do Vietnã e se destacou.

O jogador reapareceu após oito meses afastado por conta de uma cirurgia que tratou uma fratura sofrida durante a Copa ASEAN, e celebrou sua volta aos gramados com gol e vitória.

Entrando no segundo tempo, Rafaelson precisou de apenas cerca de 20 minutos para fazer a diferença, convertendo o pênalti que abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre Laos, pela Copa da Ásia.

"Muito feliz por ter voltado a jogar pela seleção e já contribuir com um gol importante. Nunca é fácil sofrer uma lesão grave e ficar tanto tempo sem fazer o que a gente mais gosta, que é jogar futebol", declarou o atacante após a partida.

Quem é Rafaelson?

Nascido em Pirapemas, no Maranhão, Rafaelson estreou no time principal do Vitória em 2015, aos 18 anos. Pelo clube, disputou 16 partidas e marcou um gol antes de seguir para o futebol internacional. Ele ainda passou por clubes do Japão e Dinamarca antes de se firmar no Vietnã.

O rubro-negro atua no futebol vietnamita desde 2020, período em que passou a ser conhecido como Nguyễn Xuân Son. A identificação com o país cresceu rapidamente e, no início de 2025, ele foi eleito Esportista do Ano, uma das honrarias mais prestigiadas do esporte local.

Lá, defendeu Nam Dinh, Bình Dinh e Da Nang, somando 79 gols em 108 jogos, dois títulos nacionais e participação direta na conquista da ASEAN Football Championship.