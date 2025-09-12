Contratado por R$ 32 milhões, ex-Bahia está encostado no Santos

Ex-Bahia que custou caro ao Santos não joga desde julho

Vendido ao Santos junto ao Bahia no início desta temporada, o polivalente Thaciano foi uma grande aposta da diretoria santista após uma passagem marcante pelo Tricolor de Aço. No entanto, o “tiro saiu pela culatra”, já que o reforço de R$ 32 milhões não entra em campo desde julho.

Thaciano marcou gol no empate contra o Bahia no 1º turno do Brasileirão | Foto: Raul Baretta/ Santos FC

A última vez que Thaciano defendeu o Peixe em uma partida na elite do futebol brasileiro foi no dia 19 de julho. Na ocasião, o alvinegro paulista enfrentou o Mirassol, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A propósito, o meia sequer foi relacionado por Vojvoda para enfrentar o Fluminense na última partida antes da Data Fifa, no dia 31 de agosto.

No total, o camisa 16 ficou fora das últimas sete partidas da equipe alvinegra na temporada — ele havia permanecido no banco nos seis jogos anteriores. Antes desse período sem atuar, Thaciano já vinha recebendo críticas da torcida por conta de más atuações. Além disso, parte dos santistas questiona o valor investido para contar com o atleta.

O momento vivido por Thaciano contrasta com o esperado quando foi contratado. Pelo Bahia, o meio-campista viveu seus melhores anos — acumulando, apenas em sua segunda passagem pelo clube, 21 gols e 13 assistências em 95 jogos. Foi esse desempenho que levou à sua negociação por 4,5 milhões de euros (R$ 32 milhões).

No Santos, contudo, Thaciano está longe da fase que o acompanhou no Bahia. Na temporada, soma apenas 26 jogos — a maioria sob o comando do técnico Pedro Caixinha. O português testou o jogador principalmente como centroavante, posição em que ele havia obtido sucesso pelo Esquadrão, e até aberto pelo lado direito do campo. Nessas funções, marcou três gols, incluindo um contra o próprio Bahia. Com a saída de Caixinha e a chegada de Cleber Xavier, o jogador continuou sendo utilizado nas mesmas funções, além de meia-armador, mas sem conseguir render o esperado.

A fase ruim ainda foi agravada pelo bom desempenho de seus concorrentes diretos. Pela esquerda, Guilherme é o artilheiro do time na temporada, enquanto Barreal lidera a artilharia do Santos no Brasileirão.

Na função de segundo atacante, Thaciano enfrenta a concorrência direta de Neymar, titular absoluto da equipe. Quando o camisa 10 passa a atuar como a referência no ataque, a escolha tem sido pela entrada de Rollheiser para reforçar a armação no meio de campo.

Recentemente, a disputa por posição aumentou com a chegada de Lautaro Díaz. O argentino pode atuar em todas as funções do ataque e é visto como um jogador de maior mobilidade do que Thaciano.