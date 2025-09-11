DECISÃO
Copa do Brasil feminina: Bahia enfrenta o Galo no interior do estado
Tricolor entra em campo pelas oitavas de final da competição nacional contra o Atlético-MG
Por Lucas Vilas Boas
A equipe feminina do Bahia seguirá atuando distante de Salvador. As Mulheres de Aço enfrentam o Atlético-MG na próxima terça-feira, 16, às 18h, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em jogo único marcado para o estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas (BA).
O duelo será no interior do estado porque o Estádio Pituaçu, local que costumava sediar os jogos do clube baiano, não está liberado para receber partidas oficiais. Com o Joia da Princesa, em Feira de Santana, com problemas de iluminação, a alternativa foi marcar a decisão para o Carneirão.
Para chegar nas oitavas de final, o Bahia despachou o Grêmio na terceira fase, ao vencer por 1 a 0, no Estádio Joia da Princesa.
Após grande campanha no Campeonato Brasileiro, eliminado apenas para o multicampeão Corinthians, o Tricolor busca acrescentar mais um capítulo nesta temporada histórica. A equipe de Felipe Freitas também segue na disputa pelo pentacampeonato consecutivo no Baianão.
