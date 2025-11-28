Bahia bate o Vitória nos pênaltis e é campeão do Baianão Sub-17

- Foto: Reprodução | TV Bahêa/YouTube

Deu Tricolor! Nesta tarde de sexta-feira, 28, o Bahia superou o rival Vitória e se sagrou campeão do Campeonato Baiano Sub-17. A partida de volta das finais foi realizada no Estádio Roberto Santos, o Pituaçu, em Salvador.

Com gols de Ygor Luan e Ruan Gabriel, o Leãozinho ganhou por 2 a 0 no tempo normal. No entanto, como o Esquadrãozinho havia vencido por 3 a 1 na ida, o confronto precisou ser decidido na disputa de pênaltis.

Nas penalidades, o Bahia levou a melhor e venceu por 4 a 2. O goleiro Fábio se destacou e defendeu duas cobranças do Vitória. Foi o segundo título seguido do Tricolor após levar a taça em 2024.

Escalações

Os Pivetes de Aço, comandados por Túlio Bilaque, atuaram com a seguinte escalação: Fábio; Jonathan Marinho, Leonardo, Alessandro e Santana; Keven, João Henrique e Emmanuel; Richarllyson, Lyan e Ryan Nascimento.

A Fábrica de Talentos, sob comando de Pedro Gabriel, foi a campo com: Bernardo Herdy; Felipe Batalha, Kevin Barbosa, Guilherme Inácio, Airton Douglas e Gilmax; Ygor Luan, Cleyton, Hiago; Ruan Gabriel e Wanderson.