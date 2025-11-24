PORTUGAL NA FINAL
Ruan Pablo perde pênalti e Brasil é eliminado da Copa do Mundo Sub-17
Brasil é eliminado por Portugal nos pênaltis no Mundial Sub-17 e disputa o terceiro lugar
Por Marina Branco
A tarde que poderia terminar em festa para o Brasil virou drama absoluto no Aspire Zone, em Doha. Depois de um 0 a 0 truncado e extremamente disputado no tempo normal, a Seleção Brasileira Sub-17 acabou eliminada por Portugal nos pênaltis, em uma disputa marcada pela tensão.
A vaga para a decisão ficou com Portugal, que avança para a finalíssima da próxima sexta-feira, às 13h. O Brasil volta a campo no mesmo dia, às 9h30, para disputar o terceiro lugar.
O jogo
Desde o apito inicial, a semifinal apresentou um roteiro digno de Copa do Mundo - marcação alta, intensidade absurda e pouquíssimos espaços entre as linhas.
O Brasil, que chegava embalado após eliminar Paraguai, França (nos pênaltis) e Marrocos, teve a melhor chance do primeiro tempo com Dell, do Bahia, que ganhou no corpo, girou e finalizou para o gol vazio, mas viu Chelmik salvar sobre a linha.
Portugal respondeu com boas arrancadas de Stevan pela esquerda e finalizações perigosas de Mateus Mide, sempre parando em João Pedro, muito seguro no gol brasileiro.
O segundo tempo manteve o mesmo tom, com o Brasil tentando de longe com Tiaguinho e Verdi, e Portugal buscando infiltrações rápidas com João Aragão, que obrigou João Pedro a fazer grande defesa já nos minutos finais. Sem gols, a vaga foi para as penalidades.
Pênaltis
A cobrança alternada começou equilibrada, com gols de lado a lado. Dell, Zé Lucas, Luís Pacheco, Tiaguinho e Gabriel Mec converteram para o Brasil, enquanto Tomás Soares, Chelmik, Santiago Verdi, Yoan Pereira, João Aragão e José Neto marcaram para Portugal.
Mas o sonho começou a desandar justamente nos pés de Ruan Pablo, atacante do Bahia, que assumiu uma cobrança pesada. O jovem bateu firme, buscando a trave esquerda, e acertou exatamente ela, no lance que mudaria o destino da semifinal.
Portugal também desperdiçou com o goleiro Romário, que isolou, mas a sequência acabou favorecendo os europeus. Com o placar empatado e o Brasil precisando converter para sobreviver, Ângelo cobrou o último pênalti brasileiro e mandou longe do gol, classificando Portugal.
