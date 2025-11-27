COPA DO MUNDO SUB-17
Dell marca, mas Brasil perde nos pênaltis para a Itália no Sub-17
Ruan Pablo não chegou a bater seu pênalti
Por Téo Mazzoni
A participação dos Pivetes de Aço na Copa do Mundo Sub-17 terminou com o quarto lugar. Nesta quinta-feira, 27, o Brasil enfrentou a Itália no sétimo campo do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar, e perdeu nos pênaltis por 4 a 2.
Com a bola rolando, a Seleção Brasileira empatou por 0 a 0 no tempo regulamentar, mesmo com um jogador a menos desde os 17 minutos do primeiro tempo, quando Vitor Fernandes foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. A definição da partida, então, foi para a disputa por pênaltis, que confirmou a quarta colocação no Mundial da categoria.
Leia Também:
O Brasil chegou a balançar as redes italianas quando Dell desviou uma cobrança de escanteio e Felipe Morais completou para o gol, mas o lance foi anulado por impedimento.
Nos pênaltis, Dell converteu sua cobrança, mas Ruan Pablo não chegou a bater, já que a série foi decidida antes da cobrança do camisa 7 da Seleção.
Os Pivetes de Aço encerram a competição com Dell como artilheiro da Seleção Brasileira, com cinco gols marcados, enquanto Ruan Pablo terminou com dois. Já o goleiro Arthur Jampa não chegou a entrar em campo na Copa do Mundo Sub-17.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes