COPA DO MUNDO SUB-17

Dell marca, mas Brasil perde nos pênaltis para a Itália no Sub-17

Ruan Pablo não chegou a bater seu pênalti

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

27/11/2025 - 11:43 h | Atualizada em 27/11/2025 - 12:07
A participação dos Pivetes de Aço na Copa do Mundo Sub-17 terminou com o quarto lugar. Nesta quinta-feira, 27, o Brasil enfrentou a Itália no sétimo campo do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar, e perdeu nos pênaltis por 4 a 2.

Com a bola rolando, a Seleção Brasileira empatou por 0 a 0 no tempo regulamentar, mesmo com um jogador a menos desde os 17 minutos do primeiro tempo, quando Vitor Fernandes foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. A definição da partida, então, foi para a disputa por pênaltis, que confirmou a quarta colocação no Mundial da categoria.

O Brasil chegou a balançar as redes italianas quando Dell desviou uma cobrança de escanteio e Felipe Morais completou para o gol, mas o lance foi anulado por impedimento.

Nos pênaltis, Dell converteu sua cobrança, mas Ruan Pablo não chegou a bater, já que a série foi decidida antes da cobrança do camisa 7 da Seleção.

Os Pivetes de Aço encerram a competição com Dell como artilheiro da Seleção Brasileira, com cinco gols marcados, enquanto Ruan Pablo terminou com dois. Já o goleiro Arthur Jampa não chegou a entrar em campo na Copa do Mundo Sub-17.

x