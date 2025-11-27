Qual tabu cai? Bahia não vence fora e Juventude está entre piores mandantes

Juventude x Bahia, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro de 2024 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O duelo entre Bahia e Juventude coloca frente a frente duas equipes em cenários distintos no Campeonato Brasileiro, mas que se equiparam no contexto da partida desta sexta-feira, 28, às 19h, no Alfredo Jaconi.

De um lado, oBahia acumula um tabu de três meses sem vencer longe de seus domínios; do outro, o Juventude não sabe o que é conquistar três pontos dentro de casa há mais de um mês.

No último dia 16, o Bahia completou 92 dias desde o último triunfo fora da Arena Fonte Nova, quando venceu o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela vigésima rodada do Brasileirão, no dia 16 de agosto. Desde então, são oito jogos, com seis derrotas — cinco consecutivas — e dois empates.

Sequência sem vencer do Bahia fora de casa:

Internacional 2-2 Bahia – Brasileirão 2025

Atlético Mineiro 3-0 Bahia – Brasileirão 2025

São Paulo 2-0 Bahia – Brasileirão 2025

Vitória 2-1 Bahia – Brasileirão 2025

Botafogo 2-1 Bahia – Brasileirão 2025

Vasco 3-1 Bahia – Brasileirão 2025

Ceará 1-1 Bahia – Brasileirão 2025

Mirassol 5-1 Bahia – Brasileirão 2025

Já o Juventude atingiu a marca de 30 dias sem vitórias no Alfredo Jaconi em 20 de novembro. O último triunfo dos Jaconeros em casa aconteceu contra o Red Bull Bragantino, em outubro, pela vigésima nona rodada do Brasileirão. Desde então, foram dois jogos, com uma derrota e um empate.

Sequência sem vencer do Juventude em casa:

Juventude 3-3 Cruzeiro -Brasileirão 2025

Juventude 0-2 Palmeiras – Brasileirão 2025

Neste contexto,o Bahia é apenas o décimo quarto melhor visitante do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos conquistados em 17 jogos, sendo três triunfos, cinco empates e nove derrotas, enquanto o Juventude figura como o décimo oitavo pior mandante, com 22 pontos somados nos mesmos 17 jogos, conquistando seis vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Além de expor as deficiências dos adversários jogando fora e dentro de casa, respectivamente, o duelo entre Bahia e Juventude evidencia diferentes objetivos na Série A.

Enquanto o Esquadrão busca uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026, os Jaconeros lutam para se manter na Série A, e uma derrota pode encaminhar o rebaixamento, dependendo da combinação de resultados da trigésima sexta rodada.