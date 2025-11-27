MISSÃO DIFÍCIL
Bahia nunca venceu o Juventude fora de casa no Campeonato Brasileiro
Duelo acontece nesta sexta-feira, 28, às 19h, no Alfredo Jaconi
Por Téo Mazzoni
Para manter vivo o sonho da vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026, o Bahia terá que superar não apenas o estigma de mau visitante que marca a campanha do clube na atual edição do Campeonato Brasileiro, mas também o fato de nunca ter vencido o Juventude fora de casa na história da elite nacional.
Nesta sexta-feira, 28, às 19h, o Bahia visita o Juventude em duelo válido pela trigésima sexta rodada do Brasileirão, no temido estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul — onde o Esquadrão jamais conseguiu superar o time mandante.
Considerando todos os confrontos entre as equipes na Série A, o retrospecto é amplamente desfavorável ao Bahia. Em oito jogos, o Tricolor nunca derrotou o Juventude: são cinco derrotas e três empates no Alfredo Jaconi, conhecido pela famosa neblina que costuma dificultar a vida dos gigantes do futebol brasileiro.
Veja o retrospecto do Bahia em jogos no Alfredo Jaconi pela Série A:
- 2024 – Brasileirão: Juventude 2-1 Bahia
- 2021 – Brasileirão: Juventude 0-0 Bahia
- 2003 – Brasileirão: Juventude 1-0 Bahia
- 2002 – Brasileirão: Juventude 2-1 Bahia
- 2001 – Brasileirão: Juventude 2-2 Bahia
- 2000 – Copa João Havelange: Juventude 0-0 Bahia
- 1996 – Brasileirão: Juventude 1-0 Bahia
- 1995 – Brasileirão B: Juventude 3-0 Bahia
O histórico geral também não traz boas lembranças ao Bahia. Levando em conta todas as competições em que os clubes se enfrentaram, o Esquadrão superou o Juventude apenas uma vez em 11 partidas disputadas no estádio caxiense.
Aliás, o único triunfo do Bahia em solo gaúcho ocorreu há mais de 16 anos. Em 2009, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Tricolor venceu o Juventude por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, com gol marcado por Jael — o “Cruel”.
Confira o retrospecto histórico do Bahia no Alfredo Jaconi:
- 2024 – Brasileirão: Juventude 2-1 Bahia
- 2021 – Brasileirão: Juventude 0-0 Bahia
- 2009 – Série B: Juventude 0-1 Bahia
- 2008 – Série B: Juventude 4-1 Bahia
- 2003 – Brasileirão: Juventude 1-0 Bahia
- 2002 – Brasileirão: Juventude 2-1 Bahia
- 2001 – Brasileirão: Juventude 2-2 Bahia
- 2000 – Copa João Havelange: Juventude 0-0 Bahia
- 1999 – Copa do Brasil: Juventude 2-2 Bahia
- 1996 – Brasileirão: Juventude 1-0 Bahia
- 1995 – Brasileirão B: Juventude 3-0 Bahia
