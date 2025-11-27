Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MISSÃO DIFÍCIL

Bahia nunca venceu o Juventude fora de casa no Campeonato Brasileiro

Duelo acontece nesta sexta-feira, 28, às 19h, no Alfredo Jaconi

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

27/11/2025 - 7:30 h | Atualizada em 27/11/2025 - 7:47
Bahia busca primeira vitória sobre Juventude fora de casa na Série A
Bahia busca primeira vitória sobre Juventude fora de casa na Série A -

Para manter vivo o sonho da vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026, o Bahia terá que superar não apenas o estigma de mau visitante que marca a campanha do clube na atual edição do Campeonato Brasileiro, mas também o fato de nunca ter vencido o Juventude fora de casa na história da elite nacional.

Nesta sexta-feira, 28, às 19h, o Bahia visita o Juventude em duelo válido pela trigésima sexta rodada do Brasileirão, no temido estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul — onde o Esquadrão jamais conseguiu superar o time mandante.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Considerando todos os confrontos entre as equipes na Série A, o retrospecto é amplamente desfavorável ao Bahia. Em oito jogos, o Tricolor nunca derrotou o Juventude: são cinco derrotas e três empates no Alfredo Jaconi, conhecido pela famosa neblina que costuma dificultar a vida dos gigantes do futebol brasileiro.

Veja o retrospecto do Bahia em jogos no Alfredo Jaconi pela Série A:

  • 2024 – Brasileirão: Juventude 2-1 Bahia
  • 2021 – Brasileirão: Juventude 0-0 Bahia
  • 2003 – Brasileirão: Juventude 1-0 Bahia
  • 2002 – Brasileirão: Juventude 2-1 Bahia
  • 2001 – Brasileirão: Juventude 2-2 Bahia
  • 2000 – Copa João Havelange: Juventude 0-0 Bahia
  • 1996 – Brasileirão: Juventude 1-0 Bahia
  • 1995 – Brasileirão B: Juventude 3-0 Bahia

Leia Também:

Carrasco do Bahia vira símbolo de crise que pode beneficiar o Vitória
Além do Bahia: rodada do Brasileirão pode definir destino de 3 clubes
Bahia reforça maior crise no ano do Vasco, que vive protestos no CT

O histórico geral também não traz boas lembranças ao Bahia. Levando em conta todas as competições em que os clubes se enfrentaram, o Esquadrão superou o Juventude apenas uma vez em 11 partidas disputadas no estádio caxiense.

Aliás, o único triunfo do Bahia em solo gaúcho ocorreu há mais de 16 anos. Em 2009, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Tricolor venceu o Juventude por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, com gol marcado por Jael — o “Cruel”.

Confira o retrospecto histórico do Bahia no Alfredo Jaconi:

  • 2024 – Brasileirão: Juventude 2-1 Bahia
  • 2021 – Brasileirão: Juventude 0-0 Bahia
  • 2009 – Série B: Juventude 0-1 Bahia
  • 2008 – Série B: Juventude 4-1 Bahia
  • 2003 – Brasileirão: Juventude 1-0 Bahia
  • 2002 – Brasileirão: Juventude 2-1 Bahia
  • 2001 – Brasileirão: Juventude 2-2 Bahia
  • 2000 – Copa João Havelange: Juventude 0-0 Bahia
  • 1999 – Copa do Brasil: Juventude 2-2 Bahia
  • 1996 – Brasileirão: Juventude 1-0 Bahia
  • 1995 – Brasileirão B: Juventude 3-0 Bahia

Relembre:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alfredo Jaconi Bahia campeonato brasileiro juventude série a

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia busca primeira vitória sobre Juventude fora de casa na Série A
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Bahia busca primeira vitória sobre Juventude fora de casa na Série A
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Bahia busca primeira vitória sobre Juventude fora de casa na Série A
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Bahia busca primeira vitória sobre Juventude fora de casa na Série A
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x