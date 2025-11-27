Clube baiano anuncia escudo renovado; veja a mudança

Clube baiano apresenta novo escudo - Foto: Felipe Oliveira I EC Bahia

A Juazeirense anunciou nesta quarta-feira, 26, a nova fase do clube, intitulada “O Renascer do Cancão”, destacando sua nova identidade visual. O principal destaque é o novo escudo, que traz um carcará em amarelo sobre um fundo vermelho, com bordas e detalhes em verde.

Confira:

Segundo o presidente Roberto Carlos, a mudança faz parte de um reposicionamento simbólico e estratégico do clube. “O futebol moderno exige atualização, identidade clara e presença forte no mercado”, afirmou em publicação nas redes sociais.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A diretoria explicou que a reformulação busca fortalecer a marca, ampliar oportunidades comerciais e impulsionar a imagem da Juazeirense tanto dentro quanto fora de campo.

O elenco do Cancão de Fogo segue sua preparação para disputar o Baianão, a Copa do Nordeste e a Série D do Campeonato Brasileiro. Além da nova fase, o clube anunciou a contratação do zagueiro Victor Ramos, ídolo do Vitória, reforçando o time para os próximos desafios.