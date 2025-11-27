Menu
ESPORTES
ESPORTES

Repórter agredida por torcedor do Flamengo se pronuncia: "lamentável"

Jornalista da Globo teve seu cabelo puxado três vezes

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/11/2025 - 9:03 h
Duda Dalponte
Duda Dalponte -

Duda Dalponte, repórter da Globo que teve seu cabelo puxado três vezes enquanto cobria a presença de torcedores do Flamengo que apoiavam o elenco no embarque rumo a Lima, no Peru, para disputar a final da Libertadores, se pronunciou a respeito da agressão sofrida.

“A gente está acostumado a fazer essas coisas com torcida e, às vezes, tem empurra-empurra, tem uma muvuca, que é normal. Na primeira vez que puxaram, eu achei que tinha sido sem querer. Na segunda vez, eu entendi que foi proposital e aí, na terceira, eu virei para tentar entender o que estava acontecendo, para tentar achar quem estava fazendo aquilo”, contou Duda em um vídeo publicado em suas redes sociais.

“Eu já levei bebida, já levei tinta, já tiraram sem querer o meu fone e tudo isso é do jogo. Mas tem algumas coisas que não são brincadeiras, que não são só empolgação. Tem algumas coisas que são agressão e o que aconteceu hoje foi uma agressão. É uma situação lamentável, fiquei muito triste por ter vivido isso, por isso ainda acontecer”, completou.

Duda também afirmou que espera que episódios como esse não se repitam e fez um apelo por respeito aos profissionais.

“Para que essas pessoas que faltam com respeito com jornalistas na rua, que estão trabalhando principalmente com mulheres, se toquem de alguma forma. Mas o principal objetivo desse vídeo é para dizer que eu estou bem, que eu gosto muito de fazer isso, de estar na rua, de mostrar a festa dos torcedores e continuarei fazendo isso”, afirmou.

Não foram divulgadas informações sobre a identificação do responsável pela agressão ou sobre eventuais medidas tomadas após o episódio na recepção do Flamengo.

Uma publicação compartilhada por Virei Jornalista (@vireijornalista)

agressão a jornalistas Cobertura jornalística Duda Dalponte libertadores respeito às mulheres torcida do Flamengo

x