HOME > ESPORTES
VIOLÊNCIA NO ESPORTE

Vídeo: torcedor do Flamengo puxa cabelo de repórter da Globo ao vivo

Repórter Duda Dalponte é agredida por torcedor durante link ao vivo no Jornal Hoje

Gabriel Freitas / Portal MASSA!

Por Gabriel Freitas / Portal MASSA!

27/11/2025 - 6:22 h
Repórter da Globo sofre agressão de torcedor do Flamengo durante link
Repórter da Globo sofre agressão de torcedor do Flamengo durante link -

A repórter Duda Dalponte, da TV Globo, passou por uma situação constrangedora e violenta durante uma entrada ao vivo no Jornal Hoje, nesta quarta-feira, 26. Enquanto cobria o clima no aeroporto para o embarque do Flamengo rumo a Lima, no Peru — local da final da Libertadores contra o Palmeiras, marcada para sábado, 29, — a jornalista teve o cabelo puxado por um torcedor que estava entre os muitos rubro-negros presentes.

A agressão ocorreu no momento em que Dalponte estava cercada por flamenguistas que comemoravam e tentavam aparecer na transmissão, algo comum em coberturas esportivas. Ainda durante o link, a imagem retornou ao estúdio comandado por Roberto Kovalic e foi possível perceber a cabeça da repórter sendo puxada para trás, resultado do ato inesperado.

Assista:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Virei Jornalista (@vireijornalista)

Mesmo diante do episódio, Duda tentou manter a naturalidade e chegou a esboçar um sorriso, mas logo olhou para trás, aparentemente em busca de identificar o responsável pelo puxão. Até o momento, não há confirmação se a jornalista ou a emissora registraram boletim de ocorrência.

A profissional relatava as últimas informações sobre a delegação rubro-negra, que embarcava rumo à decisão continental, quando foi surpreendida pela agressão em meio à multidão de torcedores.

Tags:

agressão flamengo Jornal Hoje libertadores repórter TV Globo

x