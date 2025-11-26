Claudinho volta de lesão? Saiba como está o lateral-direito

Claudinho, lateral-direito do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Sem entrar em campo desde o dia 5 de outubro, na derrota do Vitória por 4 a 3 para o Vasco, Claudinho continua lesionado. O lateral-direito sofreu uma contusão no joelho esquerdo que o tirou de todos os jogos a partir do clássico Ba-Vi, no dia 16 de outubro.

O Portal A TARDE apurou que Claudinho segue sem participar dos treinos com o restante do elenco. Nesta quarta-feira, 26, o defensor de 25 anos realizou apenas tratamento no departamento médico.

Com isso, Claudinho segue sem ser opção para o técnico Jair Ventura. Ele deve perder o próximo compromisso do Rubro-Negro no Brasileirão, contra o Mirassol, no sábado, 29. Caso realmente não se recupere para o duelo, completará dois meses sem jogar.

Treino desta quarta

O treinamento desta quarta, no CT Manoel Pontes Tanajura, foi dividido em duas partes. A primeira delas consistiu em um trabalho setorial de construção de jogadas e finalização, além de ações de cabeceio em cruzamentos defensivos/ofensivos e posicionamento.

A segunda fase já teve um treino organizacional 10x10 com o campo aberto, dividido em dois tempos. Um grupo separado de jogadores participou de jogos reduzidos no campo.

Treino do Vitória nesta quarta-feira | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo compromisso

Vitória e Mirassol se enfrentam às 16h do próximo sábado, no Barradão. O confronto é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.