Vini Jr. brilha na Champions e Mbappé diz: "É horrível enfrentar ele"

Autor de quatro gols na vitória do Real Madrid por 4 a 3 sobre o Olympiacos, em Atenas, pela Liga dos Campeões, Mbappé não poupou elogiosa Vinicius Jr. após o duelo. O francês destacou a importância do brasileiro no atual elenco merengue.

Acho horrível um lateral ter que enfrentar o Vini por uma hora e meia Mbappé - companheiro de Vini Jr. no Real Madrid

A atuação de Vini Jr. chamou atenção e foi destacada pelo portal do diário Marca nesta quinta-feira, 27.

"Existem partidas que marcam uma virada, momentos em que um jogador demonstra que seu impacto é inegável. Contra o Olympiacos, Vinicius fez uma atuação no primeiro tempo que obrigou Xabi Alonso a repensar suas táticas. Sua versão mais agressiva e decisiva, aquela que quase lhe rendeu a Bola de Ouro, reapareceu com força. Essa atuação leva Xabi Alonso a reconsiderar o papel do brasileiro na equipe", destacou a crônica de Joel del Río.

O veículo também apontou como a presença de Vini Jr. melhora o desempenho coletivo do Real Madrid.

"Xabi Alonso busca construir um Real Madrid dominante, capaz de impor um ritmo intenso e constante. E se há um jogador que pode mudar o rumo de uma partida desde o primeiro lance, esse jogador é Vinicius. Ele é o jogador mais próximo de causar disrupção constante no elenco do clube. Porque é o único capaz de alterar a dinâmica de um jogo em uma única jogada. Mesmo que os gols tenham sido marcados por Mbappé, foi o brasileiro quem carregou o peso da equipe desde o início. Ele avançou, rompeu linhas defensivas, forçou o adversário a recuar e ofereceu apoio extra. Sua influência foi total, permitindo que seus companheiros brilhassem em campo", ressaltou.

A crônica enfatiza ainda que a atuação de Vini Jr. lhe garante um novo papel de destaque no clube. "Sua atuação é uma mensagem clara e direta para a comissão técnica. Uma declaração de que, quando ele aparece nessa forma, seu lugar na equipe é inegociável. E nesse quesito, não há ninguém como Vinicius. Um jogador indispensável que acaba de se afirmar com a força que a tarefa exigia", concluiu a publicação.