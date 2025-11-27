Atlético-MG afasta Daniel Vorcaro do Conselho após investigação do MP

Acionista da SAF é destituído do Conselho do Atlético-MG após ser preso e investigado por gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro - Foto: Divulgação

O Atlético-MG comunicou o afastamento de Daniel Vorcaro do Conselho de Administração da SAF após decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária realizada na última semana. A medida ocorre no momento em que o empresário, um dos principais acionistas do clube, está preso e acusado de gestão fraudulenta, situação que gerou impedimentos para o exercício de suas funções.

Segundo o clube, o assento deixado por Vorcaro permanecerá vago até que os acionistas definam um novo nome. O Conselho de Administração é composto pelos donos da SAF e outros membros designados, entre eles Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Gustavo Drummond, Sérgio Batista Coelho e José Murilo Procópio de Carvalho, sendo o órgão responsável por estabelecer as diretrizes estratégicas da equipe mineira.

A relação de Vorcaro com o Atlético ganhou força nos últimos dois anos, quando ele aportou cerca de R$ 300 milhões para adquirir 20,2% da SAF. O investimento foi feito de forma parcelada entre 2023 e 2024, consolidando o empresário como um dos sócios relevantes da Galo Holding, atrás apenas da família Menin, que detém 41,8% das ações, e da associação do clube, com 25%.

Esses recursos foram utilizados para estruturar o Galo Forte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP), mecanismo que viabilizou a entrada da SAF no mercado.

A origem do montante investido, no entanto, se tornou alvo de investigação do Ministério Público de São Paulo (MPSP). O órgão apura indícios de que o dinheiro possa ter sido utilizado para fins de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores organizações criminosas do país. O inquérito integra a Operação Carbono Oculto, que investiga diversos esquemas financeiros fraudulentos.

O Atlético-MG reforçou que não é alvo das investigações conduzidas pelo MPSP, e que a situação envolve exclusivamente o acionista. O clube destacou ainda que todas as decisões são tomadas com base nas normas internas de governança e no compromisso com a transparência administrativa.

Em nota oficial, a SAF do Galo declarou:

"A SAF do Galo informa que, em Assembleia Geral Extraordinária, realizada na última sexta-feira (21/11), os acionistas decidiram pela destituição de Daniel Bueno Vorcaro do Conselho de Administração.

A decisão decorre de fatos de conhecimento público que geraram impedimentos para o exercício regular de suas funções, conforme previsto nas normas internas de governança.

O assento no Conselho permanecerá vago até nova deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. A SAF do Galo reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade institucional e as melhores práticas".