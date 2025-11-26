Mulher é abandonada desacordada e seminua após ir a centro religioso

Mulher foi encontrada deitada neste colchão - Foto: Reprodução

Uma mulher, de 32 anos, foi deixada desacordada e seminua sobre um colchão em uma calçada da Rua 50, em Ibiá, Minas Gerais, na manhã da segunda-feira, 24, após participar de um evento religioso de matriz africana, na noite do domingo, 23.

Segundo informações da Polícia Militar, ela chegou ao centro, por volta das 21h50, do domingo e foi retirada do local, por cinco pessoas - três mulheres, dois homens e uma adolescente -, por volta das 3h20 da madrugada da segunda-feira.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o grupo transporta a vítima em um colchão e a abandona cerca de 100 metros do templo religioso. Os suspeitos foram identificados, localizados pelos policiais e conduzidos a uma unidade da Polícia Civil.

Familiares haviam comunicado o desaparecimento dela havia às autoridades policiais nas primeiras horas da manhã. Equipes de atendimento a encontraram com sinais vitais debilitados, secreção intensa e dificuldade de reação a estímulos. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro de Ibiá e depois transferida à Santa Casa de Misericórdia, com suspeita de overdose e necessidade de intubação.

Segundo relatos dos detidos, a mulher teria ingerido whisky oferecido em quantidade superior ao habitual e "desafiado as entidades", justificativa usada pelo grupo para o abandono. O responsável pelo centro religioso, suspeito de estelionato e extorsão, não foi localizado pela polícia e é procurado.

As circunstâncias exatas do que ocorreu, incluindo possível violência sexual, estão sendo apuradas pela Polícia Civil. O estado de saúde dela não foi informado.