Quatro homens são presos por estuprar mulher com problemas mentais

Homens vão responder por estupro de vulnerável - Foto: Divulgação Polícia Civil

Investigadores da Delegacia Territorial de Itororó, no sudoeste do estado, prenderam quatro homens suspeitos de estuprar uma mulher, de 34 anos, em julho deste ano, na zona rural do município. Os homens estavam com mandados de prisão temporária em aberto e os documentos foram cumpridos na quarta-feira, 12, e na segunda-feira, 17.

Segundo informações da Polícia Civil, os homens se aproveitaram das condições clínicas da vítima, que tem problemas mentais. O caso foi denunciado no dia 24 de outubro. Eles vão responder por estupro de vulnerável.

As prisões ocorreram nas fazendas Rancho Alegre e Boa Esperança, respectivamente. Eles foram levados à DT de Tororó e seguem à disposição da Justiça.