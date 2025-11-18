Menu
HOME > POLÍCIA
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Quatro homens são presos por estuprar mulher com problemas mentais

Eles foram presos temporariamente e vão responder por estupro de vulnerável

Redação

Por Redação

18/11/2025 - 22:18 h
Homens vão responder por estupro de vulnerável
Homens vão responder por estupro de vulnerável -

Investigadores da Delegacia Territorial de Itororó, no sudoeste do estado, prenderam quatro homens suspeitos de estuprar uma mulher, de 34 anos, em julho deste ano, na zona rural do município. Os homens estavam com mandados de prisão temporária em aberto e os documentos foram cumpridos na quarta-feira, 12, e na segunda-feira, 17.

Segundo informações da Polícia Civil, os homens se aproveitaram das condições clínicas da vítima, que tem problemas mentais. O caso foi denunciado no dia 24 de outubro. Eles vão responder por estupro de vulnerável.

As prisões ocorreram nas fazendas Rancho Alegre e Boa Esperança, respectivamente. Eles foram levados à DT de Tororó e seguem à disposição da Justiça.

