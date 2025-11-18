Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Dono de clínica de reabilitação é suspeito de matar sócio e paciente

Investigação aponta que crime ocorreu após rompimento de parceria e conflitos financeiros

Luan Julião

Por Luan Julião

18/11/2025 - 21:06 h
Vítimas eram um sócio e um paciente que mantinha relacionamento com o suspeito. -

O dono de um clínica de reabilitação foi preso nesta terça-feira, 18, em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, suspeito de protagonizar um duplo homicídio ocorrido no início do ano em Suzano (SP). De acordo com a Polícia Civil, ele é apontado como o responsável pela morte do próprio sócio e de um paciente que mantinha relacionamento com ele.

O investigado administrava clínicas voltadas ao tratamento de dependentes químicos e, segundo os agentes, conheceu uma das vítimas quando ela ainda era internada em uma de suas unidades. A relação evoluiu para uma sociedade na gestão de uma clínica em Suzano, onde a vítima passou a assumir funções administrativas. Com o tempo, porém, surgiram desentendimentos financeiros e suspeitas de irregularidades que estremeceram o negócio.

Execução e fuga

Na madrugada de 2 de janeiro, o suspeito teria ido até a unidade em Suzano e matado o sócio e o paciente. Após o crime, ele deixou São Paulo e se refugiou no Rio de Janeiro. As equipes paulistas e fluminenses trocaram informações até localizar o homem em Guaratiba, onde foi detido sem oferecer resistência.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) da Polícia Civil do RJ, em apoio à Polícia Civil de São Paulo. O acusado foi levado para a sede da DHC para os trâmites legais e permanece sob custódia. Ele deve ser transferido novamente para São Paulo, onde responderá pelo duplo homicídio.

