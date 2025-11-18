Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Carga de maconha colombiana avaliada em R$ 5,5 milhões é apreendida

Suspeito monitorado por 30 dias foi flagrado movimentando o material entre diferentes endereços da capital

Luan Julião

Por Luan Julião

18/11/2025 - 18:29 h
Droga de origem colombiana foi localizada em imóveis após quase um mês de investigação
Droga de origem colombiana foi localizada em imóveis após quase um mês de investigação

Uma operação da Polícia Civil do Amazonas (PCAM) terminou, na segunda-feira, 17, com a maior apreensão recente de skunk em Manaus. Ao todo, 300 quilos da droga, avaliados em R$ 5,5 milhões, foram retirados de circulação. A ação também levou à prisão em flagrante de um homem de 28 anos, apontado como responsável por movimentar o entorpecente entre diferentes pontos da capital.

A investigação, que se estendeu por quase 30 dias, acompanhou a rotina do suspeito até identificar o percurso usado para esconder o material ilícito. Os policiais observaram que ele utilizava um imóvel no Cidade de Deus como base inicial: chegava de carro, entrava rapidamente, fechava os portões e, minutos depois, seguia para outra residência no bairro da Paz, repetindo o mesmo comportamento.

As diligências também levaram à identificação de um terceiro endereço, no Alvorada, onde parte do skunk era mantida.

O delegado-geral adjunto Guilherme Torres detalhou, em coletiva realizada nesta terça-feira, 18, que a droga apreendida não é produzida no Brasil. Segundo ele, o skunk vem da região de Cauca, na Colômbia, cruza a fronteira e chega a Manaus pelo rio Japurá, rota frequentemente explorada por organizações criminosas.

Torres afirmou que a PCAM atua tanto no monitoramento fluvial quanto nos locais usados como depósito e distribuição da droga.

Além da carga apreendida, o delegado destacou que o departamento tem ampliado resultados no combate ao tráfico ao longo do último mês, com prisões e retirada de armas e dinheiro vinculados às facções que atuam no estado.

O suspeito detido foi encaminhado para a unidade policial responsável pelo caso, onde permanece à disposição da Justiça.

Tags:

apreensão de drogas investigação criminal manaus Polícia Civil do Amazonas Skunk tráfico de drogas

x