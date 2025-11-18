Carga de maconha colombiana avaliada em R$ 5,5 milhões é apreendida

Droga de origem colombiana foi localizada em imóveis após quase um mês de investigação - Foto: Divulgação/PCAM

Uma operação da Polícia Civil do Amazonas (PCAM) terminou, na segunda-feira, 17, com a maior apreensão recente de skunk em Manaus. Ao todo, 300 quilos da droga, avaliados em R$ 5,5 milhões, foram retirados de circulação. A ação também levou à prisão em flagrante de um homem de 28 anos, apontado como responsável por movimentar o entorpecente entre diferentes pontos da capital.

A investigação, que se estendeu por quase 30 dias, acompanhou a rotina do suspeito até identificar o percurso usado para esconder o material ilícito. Os policiais observaram que ele utilizava um imóvel no Cidade de Deus como base inicial: chegava de carro, entrava rapidamente, fechava os portões e, minutos depois, seguia para outra residência no bairro da Paz, repetindo o mesmo comportamento.

As diligências também levaram à identificação de um terceiro endereço, no Alvorada, onde parte do skunk era mantida.

O delegado-geral adjunto Guilherme Torres detalhou, em coletiva realizada nesta terça-feira, 18, que a droga apreendida não é produzida no Brasil. Segundo ele, o skunk vem da região de Cauca, na Colômbia, cruza a fronteira e chega a Manaus pelo rio Japurá, rota frequentemente explorada por organizações criminosas.

Torres afirmou que a PCAM atua tanto no monitoramento fluvial quanto nos locais usados como depósito e distribuição da droga.

Além da carga apreendida, o delegado destacou que o departamento tem ampliado resultados no combate ao tráfico ao longo do último mês, com prisões e retirada de armas e dinheiro vinculados às facções que atuam no estado.

O suspeito detido foi encaminhado para a unidade policial responsável pelo caso, onde permanece à disposição da Justiça.