HOME > POLÍCIA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Adolescente tenta separar briga de casal e é morto a socos

Garoto, de 16 anos, tentou impedir que a vizinha fosse agredida pelo marido

Redação

Por Redação

18/11/2025 - 18:01 h
Adolescente levou socos e morreu
Adolescente levou socos e morreu

O adolescente Miguel Pinheiro Martins, 16 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 17, após tentar separar a briga entre um casal de vizinhos. O caso aconteceu na rua Rogério Rodrigues, no Jardim Itassu, em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o suspeito, identificado Leonardo Aparecido de Oliveira, 36, estava na rua bebendo e brigando com a esposa, quando o garoto tentou intervir.

Ainda de acordo com o registro policial, o homem deu dois socos no peito do adolescente, que desmaiou, logo após bater a cabeça na parede. Miguel foi levado por familiares e agentes da Guarda Civil Municipal até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barão, mas, apesar de ter recebido atendimento médico, não resistiu.

Depois da agressão, Oliveira, que é bastante conhecido no bairro pelos diversos desentendimentos com a companheira, foi agredido por vizinhos e, em seguida, preso.

adolescente morto agressão fatal briga de vizinhos caso policial Mauá Guarda Civil Municipal Jardim Itassu Leonardo Aparecido de Oliveira Mauá SP Miguel Pinheiro Martins UPA Barão violência doméstica

