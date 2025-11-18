VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Adolescente tenta separar briga de casal e é morto a socos
Garoto, de 16 anos, tentou impedir que a vizinha fosse agredida pelo marido
Por Redação
O adolescente Miguel Pinheiro Martins, 16 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 17, após tentar separar a briga entre um casal de vizinhos. O caso aconteceu na rua Rogério Rodrigues, no Jardim Itassu, em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo.
Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o suspeito, identificado Leonardo Aparecido de Oliveira, 36, estava na rua bebendo e brigando com a esposa, quando o garoto tentou intervir.
Ainda de acordo com o registro policial, o homem deu dois socos no peito do adolescente, que desmaiou, logo após bater a cabeça na parede. Miguel foi levado por familiares e agentes da Guarda Civil Municipal até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barão, mas, apesar de ter recebido atendimento médico, não resistiu.
Leia Também:
Depois da agressão, Oliveira, que é bastante conhecido no bairro pelos diversos desentendimentos com a companheira, foi agredido por vizinhos e, em seguida, preso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes