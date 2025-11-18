Menu
DESAPARECIDOS

Mistério: casal desaparece após negociar troca de veículos

Eles mantiveram contato com a família pela última vez, no domingo, 16

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

18/11/2025 - 19:13 h
Fernanda e Lenon estão desaparecidos desde o domingo, 16
O desaparecimento do casal Fernanda Siqueira, 26 anos, e Lenon Siqueira, 35, vem mobilizando familiares e autoridades em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Eles não mantém contato com a família desde a manhã de domingo, 16, quando saíram de casa para desfazer uma negociação de veículos em Tanguá, cidade vizinha.

Segundo informações de familiares, há cerca de seis meses, Fernanda e Lenon haviam trocado um carro por uma moto, mas o homem com quem negociaram não teria pago a diferença combinada. Por isso, o casal foi até Tanguá para tentar resolver a situação.

Casal desapareceu após ir em cidade vizinha desfazer troca de carro por moto
Casal desapareceu após ir em cidade vizinha desfazer troca de carro por moto | Foto: Reprodução Redes Sociais

O irmão de Lenon chegou a ligar para o homem envolvido na negociação, que afirmou que o casal esteve com ele por volta do meio-dia do domingo, mas foram embora dizendo que iriam almoçar na casa da mãe de Lenon, o que nunca aconteceu. O suspeito prestou depoimento na delegacia nesta segunda-feira, 17.

Conforme o delegado Renato Mascarenhas, de Rio Bonito, a polícia trabalha com a possibilidade de crime e atua em conjunto com a delegacia de Tanguá. "Estamos apurando em conjunto. Temos realmente um suspeito. Chegamos até ele, ninguém se apresentou espontaneamente. Continuamos investigando para saber se ocorreu um homicídio e, se ocorreu, onde estão os corpos. Seguimos com as diligências”, explicou ele. As informações são do G1.

