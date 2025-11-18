DESAPARECIDOS
Mistério: casal desaparece após negociar troca de veículos
Eles mantiveram contato com a família pela última vez, no domingo, 16
Por Andrêzza Moura
O desaparecimento do casal Fernanda Siqueira, 26 anos, e Lenon Siqueira, 35, vem mobilizando familiares e autoridades em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Eles não mantém contato com a família desde a manhã de domingo, 16, quando saíram de casa para desfazer uma negociação de veículos em Tanguá, cidade vizinha.
Segundo informações de familiares, há cerca de seis meses, Fernanda e Lenon haviam trocado um carro por uma moto, mas o homem com quem negociaram não teria pago a diferença combinada. Por isso, o casal foi até Tanguá para tentar resolver a situação.
O irmão de Lenon chegou a ligar para o homem envolvido na negociação, que afirmou que o casal esteve com ele por volta do meio-dia do domingo, mas foram embora dizendo que iriam almoçar na casa da mãe de Lenon, o que nunca aconteceu. O suspeito prestou depoimento na delegacia nesta segunda-feira, 17.
Leia Também:
Conforme o delegado Renato Mascarenhas, de Rio Bonito, a polícia trabalha com a possibilidade de crime e atua em conjunto com a delegacia de Tanguá. "Estamos apurando em conjunto. Temos realmente um suspeito. Chegamos até ele, ninguém se apresentou espontaneamente. Continuamos investigando para saber se ocorreu um homicídio e, se ocorreu, onde estão os corpos. Seguimos com as diligências”, explicou ele. As informações são do G1.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes