MISTÉRIO

Corpo de homem é encontrado dentro de freezer em casa de acolhimento

Polícia apura se homem, de 42 anos, foi assassinado ou morreu por acidente

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

18/11/2025 - 20:47 h
Corpo foi encontrado por cozinheiro do centro
O corpo de um homem, de 42 anos e que não teve a identidade revelada, foi encontrado dentro de um freezer na cozinha do Núcleo de Convivência Chá do Padre, no Centro de São Paulo, na tarde do domingo, 16. O cadáver foi descoberto por um cozinheiro que trabalha na unidade.

O núcleo acolhe pessoas em situação de rua oferecendo alimentação, atividades de fortalecimento de vínculos e espaço para lavagem de roupas. Por meio de nota, a Prefeitura de São Paulo confirmou a ocorrência e informou que todas as medidas cabíveis já foram adotadas.

O caso é apurado pela Polícia Civil como morte suspeita, já que o órgão não descarta a possibilidade de o homem ter se tracado acidente, ou homicídio. O caso foi registrado inicialmente no 8º Distrito Policial, no Brás, mas a investigação ficará a cargo do 1º Distrito de Policial, na Sé.

Informações de policais mlitares e guardas civis, o corpo não apresentava sinais aparentes de agressão. Os agentes foram os primeiros a chegar no local. Um laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) deverá apontar as causas exatas da morte.

O Núcleo

O Núcleo de Convivência Chá do Padre, administrado pela Ação Social Franciscana (Sefras), funciona diariamente das 8h às 18h e dispõe de cerca de 400 vagas para acolhimento de pessoas em situação de rua. Em nota, a Sefras reforçou que a equipe adotou todos os procedimentos necessários e reafirmou seu compromisso com a proteção e o cuidado aos acolhidos. Com informações do G1.

