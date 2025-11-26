Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INCÊNDIO CRIMINOSO

Detento ateia fogo em cela e mata sete colegas em presídio

Outros sete homens ficaram feridos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

26/11/2025 - 21:35 h
Detentos foram levados a hospitais da região
Detentos foram levados a hospitais da região -

Um incêndio em uma das celas da Penitenciária de Marília, no interior de São Paulo, resultou na morte de, pelo menos, sete internos e deixou outras sete pessoas sob cuidados médicos nesta terça-feira, 25.

Segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a situação começou quando, um detento ateou fogo a seus próprios pertences, gerando gases tóxicos que causaram as mortes.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O combate inicial ao incêndio foi feito pelos próprios policiais penais, até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com a SAP, já foi instaurado um procedimento para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Alguns internos foram encaminhados ao Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, que precisou acionar imediatamente o Plano de Contingência para garantir a continuidade e segurança dos atendimentos.

Leia Também:

Jovem é preso por extorquir homens gays após encontros em Salvador
Polícia desarticula esquema de delivery de drogas em Feira de Santana
Ataque perto da Casa Branca deixa membros da Guarda Nacional baleados

A instituição afirmou que todas as demandas foram absorvidas sem interrupção e, por medida preventiva, as visitas noturnas, na noite da terça-feira, foram suspensas temporariamente. As informações são do Estadão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corpo de bombeiros detento ateia fogo emergência prisional gases tóxicos Hospital de Clínicas de Marília incêndio em presídio internos feridos investigação penitenciária morte de internos Penitenciária de Marília plano de contingência Políciais Penais segurança em presídios suspensão de visitas tragédia em presídio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Detentos foram levados a hospitais da região
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Detentos foram levados a hospitais da região
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Detentos foram levados a hospitais da região
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Detentos foram levados a hospitais da região
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x