Detento ateia fogo em cela e mata sete colegas em presídio

Um incêndio em uma das celas da Penitenciária de Marília, no interior de São Paulo, resultou na morte de, pelo menos, sete internos e deixou outras sete pessoas sob cuidados médicos nesta terça-feira, 25.

Segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a situação começou quando, um detento ateou fogo a seus próprios pertences, gerando gases tóxicos que causaram as mortes.

O combate inicial ao incêndio foi feito pelos próprios policiais penais, até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com a SAP, já foi instaurado um procedimento para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Alguns internos foram encaminhados ao Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, que precisou acionar imediatamente o Plano de Contingência para garantir a continuidade e segurança dos atendimentos.

A instituição afirmou que todas as demandas foram absorvidas sem interrupção e, por medida preventiva, as visitas noturnas, na noite da terça-feira, foram suspensas temporariamente. As informações são do Estadão.