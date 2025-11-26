INCÊNDIO CRIMINOSO
Detento ateia fogo em cela e mata sete colegas em presídio
Outros sete homens ficaram feridos
Por Andrêzza Moura
Um incêndio em uma das celas da Penitenciária de Marília, no interior de São Paulo, resultou na morte de, pelo menos, sete internos e deixou outras sete pessoas sob cuidados médicos nesta terça-feira, 25.
Segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a situação começou quando, um detento ateou fogo a seus próprios pertences, gerando gases tóxicos que causaram as mortes.
O combate inicial ao incêndio foi feito pelos próprios policiais penais, até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com a SAP, já foi instaurado um procedimento para apurar as circunstâncias do ocorrido.
Alguns internos foram encaminhados ao Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, que precisou acionar imediatamente o Plano de Contingência para garantir a continuidade e segurança dos atendimentos.
A instituição afirmou que todas as demandas foram absorvidas sem interrupção e, por medida preventiva, as visitas noturnas, na noite da terça-feira, foram suspensas temporariamente. As informações são do Estadão.
