HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Ataque perto da Casa Branca deixa membros da Guarda Nacional baleados

Alerta de segurança chega ao nível máximo e mobiliza forças federais

Luan Julião

Por Luan Julião

26/11/2025 - 18:52 h
Autor do tiroteio é detido, mas autoridades não revelam detalhes
Autor do tiroteio é detido, mas autoridades não revelam detalhes

Dois membros da Guarda Nacional foram feridos a tiros nesta quarta-feira, 26, em uma área próxima à Casa Branca, em Washington, D.C., episódio que levou o complexo presidencial a ser temporariamente bloqueado. O responsável pelos disparos foi detido logo depois, de acordo com veículos da imprensa norte-americana.

O presidente Donald Trump, que não estava na capital no momento do ataque, reagiu pelas redes sociais, classificando o atirador como um “animal”. Ele afirmou ainda que os guardas atingidos receberam atendimento em estado grave e que o suspeito também ficou seriamente ferido, prometendo que ele “pagará um preço muito alto” pelo que fez.

“Deus abençoe nossa Grande Guarda Nacional e todas as nossas Forças Armadas e autoridades policiais. Essas são pessoas realmente extraordinárias. Eu, como presidente dos Estados Unidos, e todos os associados ao Gabinete da Presidência, estamos com vocês!”, escreveu.

Trump deixou Washington na noite de terça-feira, 25, rumo à Flórida, onde passará o feriado de Ação de Graças. O vice-presidente, J.D. Vance, também se encontrava fora da cidade.

Incêndio atinge 2 mil apartamentos e deixa 36 mortos
Homem encontra pai desaparecido em mercado após 20 anos
Chanceler alemão critica pão em Angola após críticas a Belém

De acordo com o The New York Times, o incidente chegou a elevar o alerta interno da Casa Branca para nível vermelho, indicativo de risco imediato à vida dentro do complexo. Com o avanço das apurações, o status foi rebaixado para nível laranja, que indica risco elevado, mas não necessariamente ameaça letal.

Durante o período de lockdown, o Serviço Secreto restringiu totalmente a circulação: ninguém podia entrar ou sair do local sem autorização. Ruas próximas à sede do governo foram bloqueadas. Por precaução, a Agência Federal de Aviação (FAA) suspendeu temporariamente todas as decolagens no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, que atende a região de Washington. As operações foram retomadas em menos de uma hora.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, informou que trabalha em conjunto com as forças policiais locais para esclarecer o ataque. FBI e Departamento de Justiça também participam das investigações.

As autoridades ainda não divulgaram o que teria motivado o tiroteio, e detalhes sobre o suspeito preso não foram tornados públicos até o momento.

Casa Branca Donald Trump Guarda Nacional investigações segurança pública tiroteio

