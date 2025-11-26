POLÍCIA
Ataque perto da Casa Branca deixa membros da Guarda Nacional baleados
Alerta de segurança chega ao nível máximo e mobiliza forças federais
Por Luan Julião
Dois membros da Guarda Nacional foram feridos a tiros nesta quarta-feira, 26, em uma área próxima à Casa Branca, em Washington, D.C., episódio que levou o complexo presidencial a ser temporariamente bloqueado. O responsável pelos disparos foi detido logo depois, de acordo com veículos da imprensa norte-americana.
O presidente Donald Trump, que não estava na capital no momento do ataque, reagiu pelas redes sociais, classificando o atirador como um “animal”. Ele afirmou ainda que os guardas atingidos receberam atendimento em estado grave e que o suspeito também ficou seriamente ferido, prometendo que ele “pagará um preço muito alto” pelo que fez.
“Deus abençoe nossa Grande Guarda Nacional e todas as nossas Forças Armadas e autoridades policiais. Essas são pessoas realmente extraordinárias. Eu, como presidente dos Estados Unidos, e todos os associados ao Gabinete da Presidência, estamos com vocês!”, escreveu.
Trump deixou Washington na noite de terça-feira, 25, rumo à Flórida, onde passará o feriado de Ação de Graças. O vice-presidente, J.D. Vance, também se encontrava fora da cidade.
De acordo com o The New York Times, o incidente chegou a elevar o alerta interno da Casa Branca para nível vermelho, indicativo de risco imediato à vida dentro do complexo. Com o avanço das apurações, o status foi rebaixado para nível laranja, que indica risco elevado, mas não necessariamente ameaça letal.
Durante o período de lockdown, o Serviço Secreto restringiu totalmente a circulação: ninguém podia entrar ou sair do local sem autorização. Ruas próximas à sede do governo foram bloqueadas. Por precaução, a Agência Federal de Aviação (FAA) suspendeu temporariamente todas as decolagens no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, que atende a região de Washington. As operações foram retomadas em menos de uma hora.
A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, informou que trabalha em conjunto com as forças policiais locais para esclarecer o ataque. FBI e Departamento de Justiça também participam das investigações.
As autoridades ainda não divulgaram o que teria motivado o tiroteio, e detalhes sobre o suspeito preso não foram tornados públicos até o momento.
