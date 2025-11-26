Ataque perto da Casa Branca deixa membros da Guarda Nacional baleados

Autor do tiroteio é detido, mas autoridades não revelam detalhes - Foto: Karen Bleier/AFP

Dois membros da Guarda Nacional foram feridos a tiros nesta quarta-feira, 26, em uma área próxima à Casa Branca, em Washington, D.C., episódio que levou o complexo presidencial a ser temporariamente bloqueado. O responsável pelos disparos foi detido logo depois, de acordo com veículos da imprensa norte-americana.

O presidente Donald Trump, que não estava na capital no momento do ataque, reagiu pelas redes sociais, classificando o atirador como um “animal”. Ele afirmou ainda que os guardas atingidos receberam atendimento em estado grave e que o suspeito também ficou seriamente ferido, prometendo que ele “pagará um preço muito alto” pelo que fez.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Deus abençoe nossa Grande Guarda Nacional e todas as nossas Forças Armadas e autoridades policiais. Essas são pessoas realmente extraordinárias. Eu, como presidente dos Estados Unidos, e todos os associados ao Gabinete da Presidência, estamos com vocês!”, escreveu.

Trump deixou Washington na noite de terça-feira, 25, rumo à Flórida, onde passará o feriado de Ação de Graças. O vice-presidente, J.D. Vance, também se encontrava fora da cidade.

De acordo com o The New York Times, o incidente chegou a elevar o alerta interno da Casa Branca para nível vermelho, indicativo de risco imediato à vida dentro do complexo. Com o avanço das apurações, o status foi rebaixado para nível laranja, que indica risco elevado, mas não necessariamente ameaça letal.

Durante o período de lockdown, o Serviço Secreto restringiu totalmente a circulação: ninguém podia entrar ou sair do local sem autorização. Ruas próximas à sede do governo foram bloqueadas. Por precaução, a Agência Federal de Aviação (FAA) suspendeu temporariamente todas as decolagens no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, que atende a região de Washington. As operações foram retomadas em menos de uma hora.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, informou que trabalha em conjunto com as forças policiais locais para esclarecer o ataque. FBI e Departamento de Justiça também participam das investigações.

As autoridades ainda não divulgaram o que teria motivado o tiroteio, e detalhes sobre o suspeito preso não foram tornados públicos até o momento.