Incêndio atinge 2 mil apartamentos e deixa 36 mortos

Incêndio no complexo residencial - Foto: Yan Zhao/AFP

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na última quarta-feira, 26, um conjunto de arranha-céus residenciais em Hong Kong, provocando 36 mortes e deixando ao menos 29 feridos, de acordo com informações do governo local.

Segundo o Corpo de Bombeiros e o g1, 279 pessoas ficaram desaparecidas, estando grande parte delas presa nos prédios tomados pelo fogo. O incêndio, que gerou uma imensa coluna de fumaça visível de diversos pontos da cidade, ainda não havia sido contido pelos bombeiros no início da manhã.

Como o fogo começou?

As autoridades ainda não divulgaram a causa oficial, mas a principal hipótese é de que as chamas tenham começado no andaime de bambu instalado ao redor do complexo para obras.

No início do ano, o governo de Hong Kong já havia anunciado que pretendia proibir o uso dessa estrutura devido ao risco elevado de incêndios. Ventos intensos aceleraram a propagação das chamas, que tomaram sete dos oito edifícios do conjunto habitacional.

Complexo abriga mais de 4,6 mil moradores

O incêndio ocorreu no distrito de Tai Po, em um conjunto composto por oito torres de 31 andares, totalizando cerca de 2 mil apartamentos. Segundo censo de 2021, aproximadamente 4,6 mil pessoas vivem no local.

De acordo com a emissora britânica BBC, um bombeiro morreu durante o combate ao incêndio, e outros membros da corporação ficaram feridos. Um porta-voz dos bombeiros afirmou que havia "grande preocupação" com o calor extremo, que tornava perigosa a entrada nos edifícios para buscas e salvamentos.

Video shows frequent explosions and a scaffolding fire at Hung Fuk Court in Hong Kong’s Tai Po district, with many people reported trapped, Chinese media reported. pic.twitter.com/DRtqsSEahH — Open Source Intel (@Osint613) November 26, 2025

O Departamento de Bombeiros relatou que recebeu o chamado às 14h51 no horário local para atender o incêndio no complexo Wang Fuk Court. Cerca de 700 bombeiros foram enviados, e o alerta inicialmente declarado como nível quatro (de uma escala de cinco) foi elevado para o nível máximo após algumas horas de operação.

Além dos bombeiros, o governo mobilizou 400 policiais para auxiliar no controle da situação.

Quarteirões isolados

O Departamento de Transportes informou que uma parte da via expressa Tai Po Road precisou ser bloqueada devido ao incêndio, o que provocou desvio de várias linhas de ônibus.

A polícia isolou ainda dois quarteirões próximos aos prédios, que depois foram liberados conforme a fumaça diminuía e o risco imediato era contido.