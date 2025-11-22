Menu
INCÊNDIO EM FEIRA

Vídeo: incêndio em feira popular deixa três pessoas feridas na Bahia

Chamas podem ter começado em loja de eletrônicos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/11/2025 - 18:55 h | Atualizada em 22/11/2025 - 19:23
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: incêndio em feira popular deixa três pessoas feridas na Bahia
-

Um incêndio assustou comerciantes e frequentadores da Feira do bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, na tarde deste sábado, 22, e deixou três pessoas feridas. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.

Segundo informações preliminares, as chamas começaram em uma loja de eletrônicos e se espalharam rapidamente provocando correria no local. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o proprietário de uma das lojas sofreu queimaduras de 2° grau na perna direita e inalou fumaça.

Outras duas pessoas também foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma com queimaduras no corpo e no rosto e outra com dificuldade respiratória por inalar fumaça. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico, mas até o momento não há informações sobre gravidade de seus quadros.

O fogo foi controlado rapidamente e não se alastrou para outras áreas da feira. A fumaça intensa chamou a atenção de moradores e motoristas na região. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas e seguem sob investigação. Equipes permanecem no local realizando os últimos reparos e a situação segue sob monitoramento para evitar novos focos.

