HOME > POLÍCIA
TRAGÉDIA

Homem morre carbonizado após casa pegar fogo na RMS

Polícia trabalha com a hipótese de incêndio acidental

Andrêzza Moura

Andrêzza Moura

21/11/2025 - 21:29 h
Homem foi encontrado morto durante a madrugada desta sexta-feira, 21
Um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência na Rua Direta do Quingoma, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na madrugada desta sexta-feira, 21, deixando um homem morto. A vítima, identificada como Idevandro Barcelar, de 42 anos, foi encontrada carbonizada entre os escombros após o fogo consumir completamente o imóvel.

Segundo informações iniciais, horas antes do incêndio, a região havia sido afetada por um apagão provocado pelas fortes chuvas que atingem o município desde a quinta-feira, 20, e a suspeita é que as chamadas foram iniciadas acidentalmente por velas acendidas por Idevandro para iluminar a residência.

Vizinhos relataram que acordaram com o cheiro de fumaça e as labaredas tomando conta do imóvel. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu impedir a propagação do fogo para casas vizinhas, mas Idevandro já estava morto.

O caso é investigado pela 27ª Delegacia Territorial de Itinga investiga o caso. Exames periciais devem ajudar a confirmar a causa do fogo e esclarecer detalhes da tragédia.

