TRAGÉDIA
Homem morre carbonizado após casa pegar fogo na RMS
Polícia trabalha com a hipótese de incêndio acidental
Por Andrêzza Moura
Um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência na Rua Direta do Quingoma, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na madrugada desta sexta-feira, 21, deixando um homem morto. A vítima, identificada como Idevandro Barcelar, de 42 anos, foi encontrada carbonizada entre os escombros após o fogo consumir completamente o imóvel.
Segundo informações iniciais, horas antes do incêndio, a região havia sido afetada por um apagão provocado pelas fortes chuvas que atingem o município desde a quinta-feira, 20, e a suspeita é que as chamadas foram iniciadas acidentalmente por velas acendidas por Idevandro para iluminar a residência.
Vizinhos relataram que acordaram com o cheiro de fumaça e as labaredas tomando conta do imóvel. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu impedir a propagação do fogo para casas vizinhas, mas Idevandro já estava morto.
O caso é investigado pela 27ª Delegacia Territorial de Itinga investiga o caso. Exames periciais devem ajudar a confirmar a causa do fogo e esclarecer detalhes da tragédia.
