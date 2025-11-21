Vingança: PCC encomendou morte de delegado pego em emboscada

Ruy Ferraz Fontes - Foto: Fred Casagrande | Prefeitura de Praia Grande

O ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, executado em setembro na cidade de Praia Grande (SP), foi alvo de uma ação da maior facção criminosa do país: o Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com a CNN, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou oito suspeitos pela participação no crime, nesta sexta-feira, 21.

A morte de Ruy Fontes teria sido encomendada pelo alto escalão do PCC como ato de vingança. O MPSP e a Polícia Civil apontam que a facção determinou a eliminação do ex-delegado devido a sua atuação no combate ao grupo criminoso ao longo de mais de 40 anos de carreira.

Conforme a investigação, o planejamento para a execução do policial começou em março deste ano, envolvendo o roubo de veículos, compra de armas e definição de imóveis usados como base de apoio. No dia 15 de setembro, Ruy foi alvo de emboscada na saída da Prefeitura de Praia Grande e levou mais de 20 de tiros de fuzil.

O crime aconteceu depois de uma perseguição em alta velocidade e o capotamento do carro de Ruy Ferraz Fontes. Após a execução, os carros roubados utilizados pelos criminosos foram abandonados e um deles incendiado, na tentativa de atrapalhar qualquer tipo de investigação.

Denúncia

A denúncia oferecida pelo MPSP inclui homicídio qualificado, duas tentativas de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, favorecimento pessoal e participação em organização criminosa armada.

No momento, a PCSP indiciou 12 envolvidos no crime, mas cinco deles foram soltos após determinação da Justiça.