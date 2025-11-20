Mulher é presa suspeita de mandar matar filha por causa de herança

Allany Rayanne foi encontrada morta dentro de casa com sinais de tortura - Foto: Reprodução

A Polícia Civil de Pernambuco, prendeu, na terça-feira, 18, em Caruaru, no Agreste do estado, Andrea Maria dos Santos, suspeita de mandar matar a própria filha, Allany Rayanne Santos, de 24 anos, por uma disputa de herança familiar.

As investigações apontaram que a jovem foi torturada e assassinada após se recusar a transferir bens deixados pelo avô, um patrimônio composto por imóveis e valores no litoral do estado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O corpo de Allany foi encontrado na segunda-feiram, 17, dentro da casa onde morava, com marcas de tortura e as mãos amarradas. O crime teria sido praticado pelo companheiro de Andrea e padrasto de Allany, que também foi preso. Em depoimento, ele assumiu o crime e revelou ter agido a mando da mulher.

O delegado Eric Costa, responsável pelo caso, afirmou que o casal planejava obter acesso imediato ao patrimônio da jovem. Como Allany se negou a realizar a transferência, o suspeito a atacou utilizando uma enxada e uma faca, instrumentos que teriam provocado os ferimentos fatais.

Andrea Maria foi presa suspeita de mandar matar a filha | Foto: Reprodução

Imagens de câmeras de segurança do condomínio foram decisivas para reforçar a versão apresentada pelos investigadores. De acordo com informações da Polícia Civil, o casal pretendia deixar Pernambuco após conseguir o dinheiro e os imóveis.

Ambos foram autuados por homicídio duplamente qualificado, meio cruel e motivo torpe, além de tortura. O caso segue sob investigação pela Delegacia de Homicídios de Caruaru, que ainda apura se mais pessoas participaram ou contribuíram para o assassinato. As informações são do G1.