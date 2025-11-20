Menu
CRIME BRUTAL

Filho manda matar pai e tenta incriminar o irmão

Homem ordenou crime de dentro de presídio, onde cumpre pena por tráfico de drogas

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/11/2025 - 22:11 h
Filho caçula mandou matar o pai
Filho caçula mandou matar o pai -

O assassinato do empresário José Manoel da Silva, em fevereiro deste ano, tomou um rumo inesperado na manhã desta quinta-feira, 20. A Polícia Civil do Piauí informou que o filho mais novo da vítima, que não teve o nome revelado, pode ter ordenado a execução do pai e falsificado mensagens para incriminar o próprio irmão.

O homem, que já cumpre pena por tráfico de drogas, teria dado a ordem de dentro do presídio e usado um aplicativo de criação de conversas prejudicar o irmão. O crime aconteceu no dia 3 de fevereiro, às margens da PI-229, no Povoado Carnaíbas, zona rural de Campo Grande do Piauí.

Empresário foi morto a tiros, no dia 3 de fevereiro
Empresário foi morto a tiros, no dia 3 de fevereiro | Foto: Reprodução

O senhor pilotava uma motocicleta, quando foi atingido pelos disparos. O veículo não foi levado após o crime, o que descartou a possibiliodade de latrocínio - roubo com resultado morte.

Segundo informações da Polícia Civil do Piauí, o filho caçula teria mandado matar o pai por motivações financeiras. Ele teria agido com a ajuda de um comparsa, que estava fora da cadeia.

Equipes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca, apreensão e prisão preventiva nas cidades de Picos, Jaicós e Pio IX. Nenhum dos suspeitos teve a identidade divulgada. As informações são do G1.

