PM e ex-candidato a prefeitura de cidade baiana é preso por homicídio

O policial militar e ex-candidato à prefeitura de Encruzilhada, no sudoeste da Bahia, Edgar alves Sobrinho, de 43 anos, foi peso, na manhã da quarta-feira, 19, em Vitória da Conquista, também na região sudeste, suspeito de envolvimento na morte de um vendedor de carros, no dia 11 de outubro último.

O crime aconteceu na Avenida Luís Eduardo Magalhães, nas proximidades de um condomínio residencial, no bairro Candeias. A vítima, identificada pelo prenome William, foi executada dentro de uma caminhonete.

A prisão ocorreu durante a Operação Veritas, deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com a participação da Corregedoria Geral, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Corregedoria da Polícia Militar.

Além do mandado de prisão, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao suspeito, em Vitória da Conquista e em Encruzilhada. Foram apreendido uma arma de fogo, celulares, documentos e munições, que serão submetidos à perícia.

Edgar ficará custodiado no Batalhão de Polícia de Choque, onde permanecerá à disposição da Justiça.