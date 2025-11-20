OPERAÇÃO VERITAS
PM e ex-candidato a prefeitura de cidade baiana é preso por homicídio
Homem é investigado por participação em morte de vendedor de carro
Por Andrêzza Moura
O policial militar e ex-candidato à prefeitura de Encruzilhada, no sudoeste da Bahia, Edgar alves Sobrinho, de 43 anos, foi peso, na manhã da quarta-feira, 19, em Vitória da Conquista, também na região sudeste, suspeito de envolvimento na morte de um vendedor de carros, no dia 11 de outubro último.
O crime aconteceu na Avenida Luís Eduardo Magalhães, nas proximidades de um condomínio residencial, no bairro Candeias. A vítima, identificada pelo prenome William, foi executada dentro de uma caminhonete.
A prisão ocorreu durante a Operação Veritas, deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com a participação da Corregedoria Geral, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Corregedoria da Polícia Militar.
Além do mandado de prisão, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao suspeito, em Vitória da Conquista e em Encruzilhada. Foram apreendido uma arma de fogo, celulares, documentos e munições, que serão submetidos à perícia.
Edgar ficará custodiado no Batalhão de Polícia de Choque, onde permanecerá à disposição da Justiça.
