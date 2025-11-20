Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO VERITAS

PM e ex-candidato a prefeitura de cidade baiana é preso por homicídio

Homem é investigado por participação em morte de vendedor de carro

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/11/2025 - 19:00 h
Edgar vai ficar no Batalhão de Polícia de Choque
Edgar vai ficar no Batalhão de Polícia de Choque -

O policial militar e ex-candidato à prefeitura de Encruzilhada, no sudoeste da Bahia, Edgar alves Sobrinho, de 43 anos, foi peso, na manhã da quarta-feira, 19, em Vitória da Conquista, também na região sudeste, suspeito de envolvimento na morte de um vendedor de carros, no dia 11 de outubro último.

O crime aconteceu na Avenida Luís Eduardo Magalhães, nas proximidades de um condomínio residencial, no bairro Candeias. A vítima, identificada pelo prenome William, foi executada dentro de uma caminhonete.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A prisão ocorreu durante a Operação Veritas, deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com a participação da Corregedoria Geral, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Corregedoria da Polícia Militar.

Além do mandado de prisão, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao suspeito, em Vitória da Conquista e em Encruzilhada. Foram apreendido uma arma de fogo, celulares, documentos e munições, que serão submetidos à perícia.

Leia Também:

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo
Corpo encontrado na RMS é de jovem desaparecida após festa paredão
Simões Filho: adolescente é apreendido por participar de morte de jovem

Edgar ficará custodiado no Batalhão de Polícia de Choque, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Edgar vai ficar no Batalhão de Polícia de Choque
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Edgar vai ficar no Batalhão de Polícia de Choque
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Edgar vai ficar no Batalhão de Polícia de Choque
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Edgar vai ficar no Batalhão de Polícia de Choque
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x