ROUBO INUSITADO
Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo
Situação inusitada chamou a atenção da população
Por Andrêzza Moura
Uma situação inusitada chamou a atenção de quem passava pela Avenida Frei Benjamin, no bairro Patagônia, em Vitória da Conquista, sudoeste do estado, na manhã desta quinta-feira, 20. Um homem, que não teve o nome revelado, foi flagrado no telhado de uma loja.
Informações preliminares dão conta de que ele invadiu o estabelecimento comercial para roubar e tentou fugir pelo telhado. Homem foi avistado por populares, que gravaram toda a ação.
A Polícia Militar foi acionada e chegou a tempo de impedir a fuga e negociar a rendição. As informações são do Blog do Sena.
