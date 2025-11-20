Menu
HOME > POLÍCIA
ROUBO INUSITADO

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Situação inusitada chamou a atenção da população

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/11/2025 - 18:05 h
Homem ficou com medo de descer e ser preso
Homem ficou com medo de descer e ser preso -

Uma situação inusitada chamou a atenção de quem passava pela Avenida Frei Benjamin, no bairro Patagônia, em Vitória da Conquista, sudoeste do estado, na manhã desta quinta-feira, 20. Um homem, que não teve o nome revelado, foi flagrado no telhado de uma loja.

Informações preliminares dão conta de que ele invadiu o estabelecimento comercial para roubar e tentou fugir pelo telhado. Homem foi avistado por populares, que gravaram toda a ação.

A Polícia Militar foi acionada e chegou a tempo de impedir a fuga e negociar a rendição. As informações são do Blog do Sena.

