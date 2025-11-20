Menu
DUPLO HOMICÍDIO

Suspeito de matar irmãos em Feira de Santana é preso com arma do crime

Ele confessou participação no crime e indicou o local onde arma estava escondida

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/11/2025 - 15:58 h
Gabriel e Cauã foram executados a tiros
Gabriel e Cauã foram executados a tiros

Um homem suspeito de participar dos assassinatos dos irmãos Gabriel Santos Lima, de 15 anos, e Cauã Leite de Jesus, de 21, na terça-feira, 18, dentro de uma residência no bairro Brasília,em Feira de Santana, foi preso na quarta-feira, 19, em um condomínio no bairro Rua Nova, no mesmo município, que fica a 115 Km de Salvador.

O suspeito, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele foi localizado por investigadores do Serviço de Inteligência (SI), da Delegacia de Homicídios (DH), após análise de imagens de câmeras de segurança e outras técnicas investigativas que identificaram o carro utilizado no dia das mortes dos irmãos.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem confessou participação nas suas mortes e na tentativa de homicídio do irmãos das vítimas fatais. Foi ele também quem indicou o apartamento onde os criminosos se reuniram antes e depois do atentado e onde a arma usada na ação estava escondida.

Na residência, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 utilizado no duplo homicídio, porções de maconha e cocaína, dois celulares e roupas utilizadas pelos suspeitos. As investigações continuam para identificar os demais suspeitos. O homem preso segue à disposição da Justiça.

x