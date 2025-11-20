Mandante da morte de empresário influencer é preso no HGE

- Foto: Redes Sociais

Um homem com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso, nesta quarta-feira, 19, no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Ele é apontado como mandante da morte do empresário Marcos Edilho Pereira Marinho, ocorrida em maio de 2023, em Feira de Santana.

O suspeito estava internado na unidade de saúde após sofrer um atentado no município de Ibotirama, na Bahia. Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da capital baiana localizaram o suspeito e efetuaram a prisão.



O mandado foi cumprido no leito hospitalar, onde ele ficará em custódia. Após receber alta médica, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A prisão preventiva foi decretada pela Vara do Júri de Feira de Santana decretou, com base no conjunto probatório reunido pela Polícia Civil.

As investigações prosseguem para identificar outros possíveis participantes do crime.

Relembre o crime

O empresário e influenciador Marcos Edilho Pereira Marinho, foi assassinado em 12 de maio de 2023, em frente a um restaurante na Avenida Fraga Maia, em Feira de Santana.

A vítima estava com a esposa, porém, os criminosos teriam esperado ele ficar sozinho para cometer o crime. Na oportunidade, homens a bordo de um veículo efetuaram os disparos.

Marcos era dono de uma empresa de consultoria e acumulava mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.