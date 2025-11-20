Corpo encontrado na RMS é de jovem desaparecida após festa paredão

Polícia Civil apura circunstâncias da morte - Foto: Reprodução

A Polícia Civil confirmou, na tarde desta quinta-feira, 20, que o corpo localizado em uma área de mata no bairro de Brasília, em São Sebastião do Passé, é de Gabrielly Batista do Sacramento, de 18 anos. A jovem estava desaparecida desde o último sábado, 14, quando saiu de casa para participar de um festa do tipo "paredão".

O corpo foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 26º Batalhão foi acionada no final da manhã após moradores alertarem sobre a presença de um corpo feminino na região. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram a ocorrência e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Segundo informações preliminares, o corpo apresentava diversas marcas e hematomas, indicando sinais de violência. No entanto, as causas da morte só serão oficialmente determinadas após a conclusão da perícia e da necropsia.

Em nota, a 37ª Delegacia Territorial (DT/São Sebastião do Passé) informou que já apura as circunstâncias do crime e que as guias de perícia e necropsia foram expedidas. A unidade conduz diligências para esclarecer o que aconteceu e identificar possíveis envolvidos no caso.

Mais cedo, familiares de Gabrielly estiveram no local do achado para ajudar no reconhecimento, após boatos circularem na cidade sobre a possibilidade de o corpo ser da jovem desaparecida.

A Polícia Civil segue investigando o caso.