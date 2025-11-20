Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma menina de três anos, identificada como Maria Júlia Almeida Rosário, morreu e três adultos foram hospitalizados após um incêndio de grandes proporções atingir o Boteco do França, na Praça da Música, em Praia do Forte, na madrugada desta quinta-feira, 20.

A tragédia mobilizou equipes da 53ª CIPM, do Corpo de Bombeiros Militar e do Cicom, que atuaram durante toda a madrugada. Segundo relatos iniciais, familiares ouviram os pedidos de socorro da criança enquanto o local era rapidamente tomado pelas chamas e pela fumaça.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os adultos, identificadas como José Felipe Sena Almeida (pai da criança), Maria Luiza Santana Costa (mãe) e Iuri de Sena Almeida (tio e proprietário do estabelecimento), tentaram resgatar a criança, mas acabaram intoxicados pela fumaça. Eles foram levados ao PA de Praia do Forte e, devido ao quadro grave, transferidos para o Hospital Municipal de Mata de São João.

Após controlar o incêndio, uma varredura no interior do imóvel não encontrou nenhum corpo, o que gerou a esperança de que a menina pudesse ter escapado. Porém, familiares afirmaram que ela estava em um dos cômodos quando o incêndio começou. Por volta das 7h, após nova inspeção entre os escombros, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo da criança já carbonizado.

De acordo com a Polícia Civil, a 2ª Delegacia Territorial (DT/Mata de São João) investiga as circunstâncias do incêndio. "Guias de perícia e de necropsia foram expedidas. Diligências e oitivas são realizadas pela unidade policial para esclarecer as causas do incêndio", disse em nota.

O Boteco do França se posicionou através de nota, ao portal A TARDE. Confira na íntegra:



O Boteco do França e toda a sua equipe estão profundamente consternados com a tragédia ocorrida na madrugada desta quinta-feira, 20 de novembro, em um incêndio que atingiu uma área anexa ao estabelecimento, na Praia do Forte.

Neste momento de extremo pesar, em respeito e solidariedade à família dos proprietários, pedimos que o ocorrido seja tratado com sensibilidade, evitando a disseminação de informações não confirmadas e preservando a privacidade daqueles que sofrem.

Reforçamos o nosso compromisso com a colaboração total às autoridades responsáveis, para que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas.

Equipe Boteco do França

Veja vídeos: