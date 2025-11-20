CRIME BRUTAL
Simões Filho: adolescente é apreendido por participar de morte de jovem
Corpo da vítima, que foi raptada, foi encontrado esquartejado em área de mata
Por Andrêzza Moura
Um adolescente, de 16 anos, suspeito de participar do rapto, assassinato e esquartejamento de Williams Nogueira dos Santos Silva, de 28, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, foi apreendido na quarta-feira, 19.
Ele foi localizado por investigadores da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os Santos (DH/BTS), em uma residência na localidade de Ilha de São João, mesma área onde o crime ocorreu.
Ele deve responder por por um ato infracional análogo ao homicídio. Ele foi encaminhado à Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac) e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar outros suspeitos.
O caso
Williams Nogueira dos Santos Silva, foi raptado no dia 15 de novembro, quando homens armados invadiram um terreiro de candomblé em Simões Filho, onde ele participava de uma celebração religiosa ao lado da mãe e do irmão. Ele foi retirado à força do local e levado para uma área de matagal, onde foi agredido e morto.
No dia 17 de novembro, o corpo de Williams foi encontrado esquartejado no bairro de Aratu. Antes de ser assassinado, o jovem chegou a ser fotografado pelos criminosos.
De acordo com informações policiais, integrantes de um grupo criminoso teriam obrigado Williams a fazer, em uma das fotos, um gesto relacionado à facção que o sequestrou.
A suspeita é de que o crime tenha sido motivado unicamente pelo fato de a vítima morar no Nordeste de Amaralina, área de atuação de um grupo rival.
