PM morto em casa conheceu assassina três dias antes pela internet

Corpos de Larissa Correia e Fernando Pereira foram encontrados dentro do imóvel - Foto: Reprodução

O policial militar Fernando Pereira Sousa Chaves, de 28 anos, que foi morto a tiros na segunda-feira, 15, no condomínio Vitória Parque Sul, em Vitória da Conquista, conheceu sua assassina três dias antes do crime pela internet.

O soldado da PM e Larissa Correia Ferreira tiveram uma breve conversa por um aplicativo. Após o bate-papo, Fernando resolveu convidar a mulher para sua casa na noite de domingo, 14, no bairro Felícia. No dia seguinte, na segunda, os corpos dos dois foram encontrados dentro do imóvel.

Segundo a Polícia Civil, vizinhos ouviram barulhos de tiros e acionaram um funcionário do prédio. A família então foi até o local. Lá, eles encontraram o homem no quarto, com marca de tiro na cabeça. Já a mulher, que teria atirado contra si, estava com a arma ao seu lado, na sala.

Ainda conforme a polícia, a suspeita fazia acompanhamento psiquiátrico.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia no local, remoção dos corpos e necropsia. Laudos periciais irão contribuir para a elucidação do fato.

Fernando Pereira Sousa era lotado no lotado na 92ª CIPM. A Delegacia de Homicídios (DH/Vitória da Conquista) investiga o caso.

Unidos contra a depressão!

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).

Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.