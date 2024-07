Mulher é encontrada morta após matar policial na Bahia

Os corpos são de Fernando Sousa e uma mulher de prenome Larissa, ambos de 28 anos - Foto: Divulgação | GOVBA

Um policial militar e uma mulher foram encontrados mortos na manhã desta segunda-feira, 15, no condomínio Vitória Parque Sul, em Vitória da Conquista. A suspeita, é que a mulher teria matado o PM e depois se suicidado. Os corpos são de Fernando Sousa e uma mulher de prenome Larissa, ambos de 28 anos.

Testemunhas informaram a polícia que ouviram os tiros por volta das 08 horas. Um funcionário, acompanhado por familiares do policial, foram até o local, onde encontraram a cena e ligaram para a polícia.

A 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) informou que o corpo dele estava em cima da cama, enquanto o dela estava no sofá. “Os corpos apresentavam sinais de perfuração por arma de fogo, sugestiva de homicídio, seguida de suicídio, possivelmente perpetrados pela mulher, visto que a pistola utilizada se encontrava junto à mão desta”, disse a corporação.

Fernando Pereira Sousa era lotado no lotado na 92ª CIPM. O DPT e a Polícia Civil foram acionados para a adoção das medidas legais cabíveis.

A PM lamentou o corrido e emitiu uma nota de pesar.

Fernando Pereira Sousa era lotado no lotado na 92ª CIPM | Foto: Redes sociais

Sinais de depressão

Pessoas que conviviam com Larissa disseram que ela sofria crises depressivas. Em suas redes sociais, a mulher costumava fazer postagens que levavam a crer se tratar de “situações psicóticas”, típicas de pessoas com problemas psicológicos.

Em um print de uma conversa, ela diz que não é uma pessoa, que vem de uma dimensão desconhecida para "buscar uma alma".

Em um print de uma conversa, ela diz que não é uma pessoa, que vem de uma dimensão desconhecida para "buscar uma alma" | Foto: Redes sociais

Unidos contra a depressão!

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).

Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.

Veja também:

>> Dupla é presa após tentar matar sargento da PM

>> Pessoas com dificuldade para engravidar podem ter transtorno emocional