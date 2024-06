Dupla é presa após tentar matar sargento da PM | A TARDE

Um policial militar baleado solicitou apoio de guarnições em local de mata nesta quinta-feira, 30. A CIPE/POLO deslocou com as viaturas do BPRV, 10ª CIPM e GRAER, localizando assim veículos com sinais de tiro no parabrisa.

Após incursões, a PM localizou o policial militar com ferimentos provenientes de estilhaços de tiros que foram realizados contra ele. O policial foi encaminhado para um unidade hospitalar.

Em seguida, equipes das CIPE/POLO localizaram os indivíduos prenderam eles cerca de 4km distante do local do crime, no Centro de Recuperação Casa de Apoio Restaurando Alianças, com a arma em posse dos mesmos.

O portal A TARDE solicitou nota a PM e aguarda retorno.



