Polícia encontra arsenal 'assustador' dentro de parede da Lemos Brito

Uma arma de fogo e 18 facas foram apreendidas no interior de uma cela do Módulo V, da Penitenciária Lemos Brito (PLB), em Salvador. A pistola foi um modelo semiautomática CANIK 9mm carregada. Pelo estado de conservação da arma, os policiais estimam que a pistola estava escondida na parede da cela há anos.

Todo material apreendido foi resultado de uma operação guiada pelo Serviço de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e realizada pelos Policias Penais da unidade, com o Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), a Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP) e o apoio do Batalhão de Guardas da Polícia Militar.

Histórico

Depois da rebelião ocorrida no dia 20 de fevereiro de 2022, que resultou na morte de cinco internos no módulo II da PLB, a Seap informou que "ações como essa são de extrema importância para prevenir novos eventos críticos. Um dos compromissos do atual Governo e da nova gestão do Secretário da pasta, José Castro, é intensificar as operações de revista nas unidades, semanalmente".

Ainda de acordo com a secretaria, há também um grande investimento nas ações de inteligência para que cada vez mais sejam identificados e retirados do sistema, os ilícitos que porventura estejam escondidos nas celas.

De janeiro a junho de 2023 foram apreendidos 1.876 aparelhos no interior das unidades. No mesmo período deste ano foram 987. Uma redução de quase 50%.

A Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional da Seap segue atenta a toda e qualquer situação no Sistema Penitenciário baiano, em parceria com as demais forças de segurança pública, em prol do bem comum e do sistema de defesa social, no combate ao crime organizado.

