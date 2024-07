Curuzu: granada é deixada na porta de posto de saúde e Bope é acionado

A ocorrência ainda está em andamento - Foto: Divulgação/SSP-BA

Uma granada foi recolhida por policiais na noite desta segunda-feira, 15, em frente a um posto de saúde na rua Direta do Curuzu, no bairro da Liberdade. Policiais da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) isolaram a área e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para recolher o artefato.

Segundo informações repassadas ao Portal A TARDE pelo major Boaventura, comandante do Bope, a ocorrência ainda está em andamento. O comandante explica ainda que não é possível precisar quem deixou a granada no local. A motivação será investigada.

"A informação procede. Uma granada foi deixada no local e a guarnição da 37ª CIPM recolheu o artefato. Nossa equipe do Bope foi até o local para recolher o material. As informações ainda são poucas porque a ocorrência ainda está em andamento com policiais na área, mas o que posso adiantar é que todo o material foi desarticulado com segurança e não houve ferido", informou.

Insegurança no Curuzu

O local tem sido alvo de insegurança desde o último final de semana, quando tiroteios assustaram moradores da região. Na manhã desta segunda, o bairro voltou a ser alvo de uma nova troca de tiros, chegando ao terceiro dia seguido de guerra entre facções tentam controlar o comércio ilegal de entorpecentes na localidade.