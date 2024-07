Curuzu volta a ser palco de tiroteio entre facções

- Foto: Redes Sociais

Pelo terceiro dia seguido, moradores do bairro do Cuzuru, em Salvador , registraram forte tiroteio na região. O caso aconteceu nas primeiras horas do dia desta segunda-feira, 15.

Em áudios enviados a reportagem do Portal A TARDE , é possível escutar diversos tiros e, ao fundo, o baralho de pessoas correndo. Nas gravações, também é notável o desespero das pessoas que fizeram os registros. Em um deles, uma voz ainda relata que são muitos homens armados e pede para que a outra pessoa fique abaixada. O fato aconteceu na rua Alegria.

No final de semana, sábado e domingo , a região já havia sido palco da 'guerra do tráfico' protagonizada por duas das principais facções criminosas que tentam controlar o comércio ilegal de entorpecentes na localidade.