Vídeo revela momento que carro atropela grupo de pessoas em Cajazeiras

Polícia Civil investiga o caso - Foto: Reprodução

Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento em que um carro atropela um grupo de pessoas no bairro de Cajazeiras IV, na madrugada de sábado , 13. De acordo com informações policiais o veículo foi tomado de assalto e os criminosos estavam fugindo.

De acordo com informações da Polícia Civil, durante a madrugada, um homem solicitou uma corrida a um motorista de aplicativo e, após entrar no veículo, assumiu o controle do carro, mantendo o motorista como passageiro.

Em seguida, o suspeito atropelou um grupo de pessoas que estava em frente a uma unidade de saúde na rua Álvaro da França Rocha. Após o incidente, o pneu do veículo furou na avenida Assis Valente, o que levou o homem a abandonar o carro e fugir do local.

Uma das vítimas do atropelamento foi levada para uma unidade de saúde, mas, felizmente, sem ferimentos graves, ela decidiu deixar o local por conta própria. A 13ª Delegacia Territorial (DT/Cajazeiras) está analisando imagens de câmeras de segurança que podem auxiliar nas investigações do caso.