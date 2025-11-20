Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Renan tinha 175 mil seguidores no Instagram - Foto: Reprodução Redes Sociais

O influenciador digital Renan Romero, mais conhecido nas Redes Sociais como Gigante do Grau, foi executado a tiros, na tarde da quarta-feira, 19, na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O crime aconteceu na Rua Renato Barillari, no Parque Ribeirão, zona oeste da cidade.

Imagens da ação criminosa, que foi registrada em vídeo e circulam nas redes socais, mostram quando dois homens vestindo moletons vermelhos se aproximam de Renan, atiram e em seguida fogem. Ele foi atingido por, pelo menos, oito tiros.

Gigante do Grau tinha 175 mil seguidores nas redes sociais, onde costumava postar vídeos fazendo manobras com motocicletas. Ele postou no Instragram pela última vez, na terça-feira, 18, um vídeo pilotando uma moto seguido da mensagem: 'Rumo aos 200k segue".

Até a noite desta quinta-feira, 20, nenhum suspeito havia sido identificado e/ou preso.

